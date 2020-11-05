Вирусолог рассказал, что нужно сделать перед вакцинацией от COVID-19

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Профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, что нужно сделать перед вакцинацией от COVID-19.
Вирусолог рассказал, что нужно сделать перед вакцинацией от COVID-19
  • © Владимир Песня / РИА Новости

«Я бы рекомендовал проконсультироваться с врачом. Хорошие врачи изучают свойства разных вакцин по описаниям и статистике применения и могут определить, надо или не надо», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, вакцины отличаются друг от друга.

Как отметил Аграновский, если человек здоров и у него нет отягощающих обстоятельств, то можно прислушиваться к своему выбору.

«В какую вакцину поверил, ту он и может использовать. Если есть какие-то проблемы или человек не здоровый, то лучше посоветоваться с врачом», — добавил эксперт.

Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал, какие поверхности могут представлять опасность во время пандемии.

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