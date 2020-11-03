Эксперт рассказал, какие поверхности могут представлять опасность во время пандемии

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Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, какие поверхности могут представлять опасность во время пандемии.
Эксперт рассказал, какие поверхности могут представлять опасность во время пандемии
  • РИА Новости

«К таким, в частности, относятся лифты. Причём в жилом доме они в меньшей степени опасны. Речь идёт о больших офисных лифтах или кабинах в торговых центрах, аэропортах, на вокзалах», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, в таких помещениях почти нет никакой вентиляции. Кроме того, в лифте люди находятся в максимально тесном контакте друг с другом.

«Обязательно нужно носить маски и перчатки, не дотрагиваться до кнопок лифта без защиты», — пояснил эксперт.

Как считает Зайцев, также желательно избегать очередей.

«Отдельно хочу сказать о поверхностях, которых так или иначе вынужден касаться человек. Это ручки дверей парадных с домофоном, офисные двери, кнопки лифта, перила в зданиях. Тележки или корзины в магазинах и торговых центрах. Кнопки и мониторы банковских терминалов или терминалов оплаты в магазинах», — сообщил эксперт.

Он полагает, что везде необходимо соблюдать меры предосторожности.

Что касается масок, то Зайцев советует брать их только за верёвочки. Многоразовые следует ежедневно стирать и тщательно проглаживать утюгом.

Ранее руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.

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