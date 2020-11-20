Глава ЕК заявила, что лидеры ЕС не обсуждали поставки в Венгрию российской вакцины

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что главы государств и правительств ЕС не обсуждали на экстренной видеоконференции по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 поставки в Венгрию первых образцов российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передаёт ТАСС.
Глава ЕК заявила, что лидеры ЕС не обсуждали поставки в Венгрию российской вакцины
  • Reuters

«Нет, этот вопрос не был темой нынешней видеоконференции глав государств. Однако я считаю, что любая вакцина, которая будет использоваться в ЕС, должна пройти процесс сертификации в Европейском агентстве лекарственных средств», — заявила фон дер Ляйен, комментируя заявления министра иностранных дел Венгрии о получении первых образцов российской вакцины для изучения экспертами.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что в Венгрию доставили образец российской вакцины от коронавируса для исследований.

10 ноября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса и согласна работать со всеми странами мира.

Завлабораторией Госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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