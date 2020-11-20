Глава ЕК заявила, что лидеры ЕС не обсуждали поставки в Венгрию российской вакцины
- Reuters
«Нет, этот вопрос не был темой нынешней видеоконференции глав государств. Однако я считаю, что любая вакцина, которая будет использоваться в ЕС, должна пройти процесс сертификации в Европейском агентстве лекарственных средств», — заявила фон дер Ляйен, комментируя заявления министра иностранных дел Венгрии о получении первых образцов российской вакцины для изучения экспертами.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что в Венгрию доставили образец российской вакцины от коронавируса для исследований.
10 ноября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса и согласна работать со всеми странами мира.
Завлабораторией Госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».