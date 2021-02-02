Меркель высказалась о вакцине «Спутник V»

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью телеканалу ARD высказалась о российской вакцине от коронавируса «Спутник V».
Меркель высказалась о вакцине «Спутник V»
  • Reuters

«Мы всегда говорили, что будем сердечно приветствовать любого, кто запросит регистрацию от Европейского агентства (по лекарственным препаратам. — RT). Я говорила об этом с российским президентом, мы видели сегодня хорошие данные по российской вакцине», — цитирует РИА Новости Меркель.

Она заявила, что «любая вакцина приветствуется в Европейском союзе», но будут допущены лишь предоставившие Европейскому агентству по лекарственным препаратам необходимые данные.

Ранее сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.

В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».

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