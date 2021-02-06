В Словакии допустили возможность производства «Спутника V» в стране

Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, включая российский препарат «Спутник V», могли бы производиться в Словакии. Об этом сообщил премьер-министр республики Игор Матович.

«В Словакии могли бы производиться вакцины от коронавируса, включая «Спутник V», — цитирует ТАСС Матовича.

По его словам, в Словакии исходят из того, что Россия заинтересована в размещении производства своего препарата в тех государствах, куда он поставляется.

«Если бы мы производили вакцину, то стали бы её поставлять в равной степени и в другие государства ЕС», — добавил словацкий премьер.

Матович также подчеркнул, что Словакия намерена вести переговоры о размещении на своей территории производства вакцин от коронавируса и с другими компаниями-производителями препаратов.

Ранее сообщалось, что Сербия намерена начать самостоятельное производство вакцины от коронавируса «Спутник V» при поддержке российских специалистов.