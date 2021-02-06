Глава РФПИ рассказал о возможностях России по вакцинации
- РИА Новости
«Знаете, безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», — цитирует его РИА Новости.
Глава РФПИ рассказал, что для США и Европы этот срок — сентябрь-октябрь.
Ранее научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.