Глава РФПИ рассказал о возможностях России по вакцинации

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что Россия до июня может вакцинировать всех граждан, которые этого захотят.
Глава РФПИ рассказал о возможностях России по вакцинации
  • РИА Новости

«Знаете, безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», — цитирует его РИА Новости.

Глава РФПИ рассказал, что для США и Европы этот срок — сентябрь-октябрь.

Ранее научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.

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