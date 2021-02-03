Песков оценил публикацию о «Спутнике V» в The Lancet

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил публикацию промежуточных исследований вакцины против нового коронавируса «Спутник V» в журнале The Lancet.

«Это очень важная публикация, которая весьма убедительно продемонстрировала надёжность и эффективность российской вакцины, кроме того, наверное, которая в том числе и подтвердила и оправданность ускоренной регистрации этой вакцины в Российской Федерации», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.

В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».