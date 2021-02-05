Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число заболевших

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Число людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, превысило в мире число инфицированных с начала пандемии, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число заболевших
  • РИА Новости

«В глобальном плане число прививок превысило число инфицированных, о которых поступили сообщения», — сказал он.

Гебрейесус отметил, что, с одной стороны, это хорошая новость и заметное достижение за такой короткий период времени. Однако, по его словам, более чем три четверти прививок приходятся всего на десять стран.

В связи с этим он призвал страны, которые уже вакцинировали работников здравоохранения и пожилых людей, «поделиться» с другими государствами.

Ранее ВОЗ приветствовала публикацию результатов исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в научном журнале The Lancet, которые доказывают её эффективность.

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