Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число заболевших

Число людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, превысило в мире число инфицированных с начала пандемии, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В глобальном плане число прививок превысило число инфицированных, о которых поступили сообщения», — сказал он.

Гебрейесус отметил, что, с одной стороны, это хорошая новость и заметное достижение за такой короткий период времени. Однако, по его словам, более чем три четверти прививок приходятся всего на десять стран.

В связи с этим он призвал страны, которые уже вакцинировали работников здравоохранения и пожилых людей, «поделиться» с другими государствами.

Ранее ВОЗ приветствовала публикацию результатов исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в научном журнале The Lancet, которые доказывают её эффективность.