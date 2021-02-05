Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число заболевших
- РИА Новости
«В глобальном плане число прививок превысило число инфицированных, о которых поступили сообщения», — сказал он.
Гебрейесус отметил, что, с одной стороны, это хорошая новость и заметное достижение за такой короткий период времени. Однако, по его словам, более чем три четверти прививок приходятся всего на десять стран.
В связи с этим он призвал страны, которые уже вакцинировали работников здравоохранения и пожилых людей, «поделиться» с другими государствами.
Ранее ВОЗ приветствовала публикацию результатов исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в научном журнале The Lancet, которые доказывают её эффективность.