Протестующие против повышения тарифов перекрыли трассу на Украине
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Об этом сообщает Suspilne.
Отмечается, что на акцию протеста вышли около 50 человек.
«Некоторые держат в руках плакаты и транспаранты. Требуют снижения тарифов на коммунальные услуги, в частности цены на газ, и отменить плату за его транспортировку», — пишет портал.
Уточняется, что некоторые демонстранты ходят по кругу на пешеходном переходе, из-за чего образовался затор. Машины пропускают частично.
Ранее сообщалось, что в Закарпатской области Украины люди вышли на акцию протеста из-за тарифов на газ.