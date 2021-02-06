Протестующие против повышения тарифов перекрыли трассу на Украине

Вышедшие на акцию протеста против повышения тарифов в Полтавской области Украины перекрыли движение по трассе Киев — Харьков.

Об этом сообщает Suspilne.

Отмечается, что на акцию протеста вышли около 50 человек.

«Некоторые держат в руках плакаты и транспаранты. Требуют снижения тарифов на коммунальные услуги, в частности цены на газ, и отменить плату за его транспортировку», — пишет портал.

Уточняется, что некоторые демонстранты ходят по кругу на пешеходном переходе, из-за чего образовался затор. Машины пропускают частично.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области Украины люди вышли на акцию протеста из-за тарифов на газ.