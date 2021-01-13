«Неумелый элемент информационной войны»: чего хочет добиться Украина с помощью саммита «Крымской платформы»

Организация международного саммита, на котором будет обсуждаться возможность возвращения контроля над Крымом, не принесёт Киеву желаемого результата. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что готов пригласить российскую делегацию принять участие в саммите так называемой «Крымской платформы», который должен пройти в мае 2021 года. Дипломат заявил, что Киев собирается обсуждать с Москвой только вопрос «восстановления суверенитета и юрисдикции Украины» над полуостровом. Аналитики отмечают, что «Крымская платформа» нужна Киеву исключительно в пропагандистских целях, но этот формат нежизнеспособен. По мнению политологов, Украина не получит никаких дивидендов от проведения подобного рода саммитов.

Усилия Украины по организации международного саммита, на котором будет обсуждаться возможность возвращения контроля над Крымом, не принесут Киеву никаких реальных результатов. Такое мнение выразил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Рассуждая о грядущей модальности «Крымской платформы», господин Кулеба (министр иностранных дел Украины. — RT) рискует превратить это мероприятие в лучшем случае в сборище прозаседавшихся «пикейных жилетов». Навязывая приглашённым участникам свою замшелую повестку дня, Киев действует в строгом соответствии со старой поговоркой по принципу «ешьте, дорогие гости, всё равно собакам выкидывать», — приводит РИА Новости слова Молохова.

Он полагает, что ни один авторитетный эксперт не приедет на Украину обсуждать вопрос о принадлежности Крыма «даже под дулом пистолета».

Таким образом Молохов прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, который на днях в интервью украинскому изданию «Обозреватель» заявил, что Киев готов пригласить российскую делегацию на саммит так называемой «Крымской платформы» — создаваемой Киевом международной площадки, на которой украинские власти намерены обсуждать «возвращение» полуострова под свою юрисдикцию.

«Пусть приезжают. Нам же нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. В повестке дня переговоров будет только один вопрос — модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории. Никаких других вопросов мы с ними обсуждать не будем. Приглашаю!» — сказал Кулеба в ответ на вопрос о возможном участии РФ в этом мероприятии.

Дмитрий Кулеба

© CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины

Прокомментировала активность Киева вокруг «Крымской платформы» и зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская. Она назвала этот саммит сомнительным мероприятием, цель которого заключается в захвате территории суверенного государства — России.

«Потенциальные участники этого саммита должны хорошо это понимать. Если они принимают участие в подготовке «Крымской платформы» и обсуждении соответствующих вопросов, они должны понимать, что это является преступлением против крымчан, против Российской Федерации и её народа», — заявила Поклонская на пресс-конференции в Симферополе.

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По её мнению, саммит такого рода было бы целесообразнее посвятить теме государственного переворота на Украине, который произошёл в 2014 году.

«Мне много есть чего рассказать и напомнить про то, почему и от кого люди в Крыму вынуждены были защищать свои жизни самостоятельно, в то время как в Киеве некоторые бывшие «регионалы» и стартующие дипломаты, коим являлся Дмитрий Кулеба, патриотично присягнувшие бандитам, захватившим власть в результате государственного переворота, делили кабинеты», — сказала Поклонская.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что в рамках «Крымской платформы» вообще нечего обсуждать.

«Нам есть что обсудить с Украиной, но Крым в перечень этих вопросов не входит. Если нас хотят пригласить для разговора о потеплении отношений, о восстановлении торговых связей, то это тема, а поговорить о Крыме — так это без нас. Мы уже свою точку зрения высказали», — подчеркнул депутат в беседе с RT.

Парламентарий отметил, что как бы эта «платформа» ни расширялась, Крым останется в составе Российской Федерации.

«Впрочем, я думаю, что этот новый формат недолго просуществует... Разбегутся участники «платформы» решать более насущные и важные вопросы», — полагает Бальбек.

Киевская «платформа»

Напомним, украинские власти отказываются признать итоги референдума 2014 года о статусе региона, на котором подавляющее большинство крымчан высказались за возвращение полуострова в состав России. Ещё в 2015-м Павел Климкин, который тогда занимал пост главы МИД Украины, заявил о планах создать международный формат по Крыму. В него, по замыслу Киева, должны были войти страны и организации, готовые помочь Украине в этом вопросе. Однако эти намерения не были реализованы.

Новую жизнь эта идея получила после прихода к власти Владимира Зеленского. В начале декабря 2020 года Дмитрий Кулеба на площадке ОБСЕ рассказал о приоритетах создаваемой «Крымской платформы». В рамках этого формата Киев намерен обсуждать такие темы, как безопасность, свобода мореплавания, «обеспечение эффективности санкционных ограничений против государства-агрессора», под которым украинские чиновники подразумевают Россию, и преодоление «негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду».

Позднее Кулеба пообещал резко усилить международное давление на Россию по крымской тематике. Главным инструментом Киева в этом направлении, по его словам, и должна стать «Крымская платформа». В её рамках Киев намерен провести саммит, который изначально должен был состояться в феврале 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на май.

Митинг у здания ж/д вокзала в Симферополе

© REUTERS/Shamil Zhumatov

По словам Кулебы, ряд стран якобы уже выразили готовность участвовать в саммите. При этом он не стал уточнять, о каких именно государствах идёт речь: «Мы ещё проговариваем и окончательно финализируем с ними и другими партнёрами смысл того, что мы туда закладываем».

На данный момент нет информации о возможном участии лидеров иностранных государств в майском саммите.

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В Киеве также заявили, что изучают возможность использования механизмов Совета ООН по правам человека в работе «Крымской платформы». Этот вопрос первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова обсудила 9 декабря по видеосвязи с послом Великобритании по правам человека Ритой Френч.

В Москве к инициативе Украины относятся скептически. Так, по словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, пока что говорить об этом проекте — всё равно что «обсуждать объём и красоту мыльного пузыря».

Захарова подчеркнула, что если на этой площадке будут обсуждать восстановление водоснабжения Крыма и подачи электроэнергии, снятие транспортной и торговой блокады, то Россия не будет возражать против такого сотрудничества.

«Однако если Киев собирается играть на своей «платформе» старую мелодию о «деоккупации», то такой формат нас не интересует. Вопрос принадлежности Крыма был решён самими крымчанами в 2014 году», — заявила дипломат в интервью изданию «Крымский журнал».

Вопрос закрыт

По словам экспертов, приглашение Кулебы не стоит воспринимать всерьёз, так как в Киеве прекрасно осознают, что деятельность «Крымской платформы» будет сугубо антироссийской, поэтому Москва в ней участвовать не будет.

«Данное приглашение нельзя рассматривать как серьёзное заявление ответственного политика. Это не более чем элемент пропагандистской кампании со стороны Украины. Подобного рода инициативы не красят дипломата, поскольку это является не серьёзным заявлением, а дипломатическим троллингом, так как цель этой «платформы» — антироссийская пропаганда», — заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

При этом аналитики полагают, что деятельность создаваемой Киевом площадки вряд ли будет представлять какую-либо угрозу для России.

«Это всего лишь достаточно неумелый элемент информационной войны против России со стороны Украины и Запада», — сказал Шаповалов в разговоре с RT.

Аналогичной точки зрения придерживается политолог и экономист Александр Дудчак: «Деятельность «Крымской платформы» не сможет создать значимую угрозу для РФ, равно как и принести нужный Украине результат. Идея создания подобного саммита была изначально мертворождённой. Россия ничего и ни с кем там обсуждать не будет».

В свою очередь, Шаповалов отметил, что Киеву следовало бы использовать подобные площадки для обсуждения других тем, поскольку статус Крыма после состоявшегося там референдума обсуждать бессмысленно.

«Есть другие темы, которые требуют рассмотрения. Например, гуманитарная ситуация на юго-востоке Украины, нарушение прав человека со стороны украинского государства и правоохранителей в отношении населения ДНР и ЛНР. А вопрос с Крымом закрыт. Есть решение, которое было принято населением полуострова абсолютно демократическим способом. В ходе тех событий была восстановлена историческая справедливость, поэтому обсуждать тут нечего», — заключил Шаповалов.