В Госдуме прокомментировали инициируемый Киевом саммит по Крыму

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в котором он пригласил Россию принять участие в саммите «Крымской платформы».

Кулеба также заявил о необходимости переговорного процесса по «возвращению» Крыма.

По словам Бальбека, у так называемой Крымской платформы нет предмета для обсуждения.

«Точнее, он есть, но виртуальный. Какая-то странная идеология у изобретателей «Крымской платформы». Нам есть что обсудить с Украиной, но Крым в перечень этих вопросов не входит. Если нас хотят пригласить для разговора о потеплении отношений, о восстановлении торговых связей, то это тема, а поговорить о Крыме — так это без нас. Мы уже свою точку зрения высказали», — подчеркнул депутат.

Парламентарий заявил, что как бы эта «платформа» ни расширялась, Крым есть и будет российским.

«Впрочем, я думаю, что этот новый формат недолго просуществует… Разбегутся участники платформы решать более насущные и важные вопросы», — заключил Бальбек.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью интернет-изданию «Обозреватель» заявил о том, что приглашает Россию принять участие в саммите «Крымской платформы», который планируется провести в мае 2021 года.

Украинский дипломат отметил, что в повестке дня переговоров будет только один вопрос — «модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории».

Крым стал российским регионом после референдума, состоявшегося на полуострове в 2014 году. Тогда подавляющая часть его жителей выступили за воссоединение с Россией.