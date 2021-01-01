Зеленский записал новогоднее обращение
«Я знаю, что уже почти час как вы ждёте нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами», — заявил Зеленский.
По его словам, Луганск, Донецк и Крым сейчас во всех смыслах «живут в другом времени».
Он также добавил, что хотел бы в Донецке сказать о том, что мир на Украине наступил.
Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский будет отмечать Новый год в государственной резиденции в селе Гута в Ивано-Франковской области.