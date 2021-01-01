В Крыму ответили Зеленскому строчкой из песни Пугачёвой

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Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о Крыме.
В Крыму ответили Зеленскому строчкой из песни Пугачёвой
  • ©president.gov.ua

«В части Крыма он (Зеленский. — RT) предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв, что, как поётся в известной песне Аллы Пугачевой, «жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь», — цитирует РИА Новости Молохова.

По его словам, новогоднее послание Зеленского украинцам было «красивым, кинематографичным, но по сути своей слащаво-бессодержательным, хотя и умело эксплуатирующим образы детей».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в своём новогоднем обращении призвал жителей Донбасса и Крыма «быть с Украиной».

Крым стал российским регионом после референдума, состоявшегося на полуострове в 2014 году. Тогда подавляющая часть его жителей выступили за воссоединение с Россией.

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