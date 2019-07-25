«Следствие сумбурной политики»: какие санкции планирует ввести Украина против работающих в Крыму компаний

Украина готовит новые антироссийские санкции. На этот раз ограничения могут коснуться компаний, которые ведут бизнес в Крыму. Соответствующую инициативу уже подготовило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий. По мнению правительства полуострова, подобными действиями Киев рискует нанести больший вред экономике страны. Как отмечают эксперты, планируемые рестрикции — следствие хаоса в украинской политике, и говорить о продолжении санкционного курса Петра Порошенко пока преждевременно.

Киев может ввести новые санкции против Москвы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

В частности, ведомство направит на рассмотрение СНБО пакет предложений по новым рестрикциям в отношении российских компаний, работающих в Крыму. Под ограничения могут подпасть 24 предприятия, в сферу деятельности которых входят добыча углеводородов на шельфе полуострова, а также строительство газовой магистрали «Краснодарский край — Крым». Кроме того, санкции предлагается распространить на компании, занимающиеся поставками материалов и услуг оборонному заводу «Фиолент», среди которых есть предприятия, зарегистрированные в РФ, КНР, Турции и Боснии и Герцеговине.

Однако, как пояснил в беседе с RT директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, это не означает, что Киев вводит санкции против третьих стран.

«Тем не менее отдельные компании других стран могут подпадать под санкционный режим», — отметил эксперт.

Платформа крымской компании "Черноморнефтегаз".

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В украинском правительстве уверены, что бизнес-активность российских предприятий и связанных с ними зарубежных компаний в Крыму создаёт «реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины».

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Как заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара, игра в санкции, которую ведёт украинская сторона, может быть очень опасна.

«Если для нас это просто меры, которые точно не повлияют на Российскую Федерацию и Республику Крым, то наши зеркальные санкции очень болезненно ударят по и так слабейшей украинской экономике, которая уже много лет находится в жесточайшем кризисе после государственного переворота», — приводит РИА Новости слова политика.

Эксперты придерживаются схожей точки зрения. По словам Руслана Бортника, если суммировать все санкции, введённые против России не только Украиной, но и странами Запада, то внешне будет выглядеть так, будто бы Россия понесла больший ущерб.

«Однако на самом деле санкции ударили сильнее по Украине, экономика которой намного меньше российской. Их последствия оказались крайне болезненными для граждан. Думаю, что эффект от новых ограничительных мер со стороны Киева не может значительно повлиять на крымский бизнес», — отметил Бортник в беседе с RT.

Аналогичного мнения придерживается ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Кривогуз. Как пояснил эксперт в интервью RT, украинские санкции негативнее отразились на Киеве, чем на Москве, поскольку Украина поставляла в Россию большую часть своей промышленной продукции — горно-шахтное и металлургическое оборудование, части корпусов атомных реакторов, вертолётные и газотурбинные двигатели, а также двигатели для военных судов малого класса.

«В Европу всё это она поставлять не может, потому что большая часть этой продукции не соответствует местным стандартам. Конечно, Киев может попытаться продавать это в развивающиеся страны, но наладить экспорт в прежних объёмах в любом случае не получится», — отметил эксперт.

Торговая война

Киев начал вводить санкции против Москвы в 2014 году. Так, уже 29 марта Киев ввёл запрет на любые оружейные поставки Москве, а в апреле Украина запретила ряду российских граждан въезжать на свою территорию.

В сентябре того же года президент Пётр Порошенко подписал закон «О санкциях», регламентирующий порядок введения Украиной подобных мер. Документ гласит, что такие меры могут быть приняты для защиты национальных интересов, безопасности и суверенитета Украины, а также для противодействия террористической деятельности. Правом принимать решение о введении санкций обладает СНБО, но в силу рестрикции вступают по указу главы государства.

В 2015 году Киев отказался от зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и ввёл запрет на ввоз ряда российских товаров.

В конце 2015 года Киев предпринял ещё один шаг для разрыва торговых связей с Россией, отказавшись от импорта российского газа и перейдя на реверсные поставки сырья из стран Восточной Европы.

Россия со своей стороны также ввела ограничения на импорт украинской продукции. Запрет коснулся целого ряда товаров, включая продовольствие и сельхозпродукцию.

Как заявлял ранее директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, в 2013—2018 годах объёмы товарооборота между государствами сократились более чем в три раза.

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«При этом экспорт наш упал больше чем в четыре раза, импорт из России упал чуть меньше чем в три раза», — сказал Саливон в эфире онлайн-студии CapitalTV.

Однако Киев не спешит снижать интенсивность санкционного противостояния. Так, в мае украинские власти ввели новые ограничения в отношении некоторых наименований российских товаров. В частности, под ограничения подпали удобрения, сельхозпродукция и строительные материалы.

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«Мы введём эмбарго на те товары, которые мы сегодня или полностью производим на Украине, или можем заменить», — заявил глава украинского кабмина Владимир Гройсман.

Стоит отметить, что после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, ситуация не изменилась: 30 мая Министерство по вопросам временно оккупированных территорий выступило с инициативой по введению ограничений против 28 российских научных и музейных учреждений. Киевские власти возмутило то, что российский Минкульт выдал разрешения на раскопки в районе строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

В свою очередь, Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild заявил, что санкции в отношении России должны сохраняться до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена. Правда, эти слова прозвучали в контексте обсуждения антироссийских ограничительных мер со стороны Запада.

Во время переговоров с канадскими законодателями Владимир Зеленский поблагодарил их за введение ограничений против России. Как говорится в официальном сообщении пресс-службы украинского лидера, Зеленский «отметил активную позицию канадских парламентариев по противодействию российской агрессии и внедрению мощных канадских санкций против России».

Противоречивая политика

Стоит заметить, что по поводу санкций в администрации украинского президента существуют разные точки зрения. Например, представитель Владимира Зеленского в украинском кабмине Андрей Герус в эфире телеканала NEWSONE заявил, что Киев рискует «выстрелить сам себе в ногу», если будет пытаться «остановить в одночасье экономические отношения» с Россией. По его мнению, поставки продукции на российский рынок выгодны Украине.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в украинском кабмине Андрей Герус

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© Andriy Gerus

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в интервью RT заявила, что санкции продвигают те силы, которые продолжают политику бывшего президента Украины Петра Порошенко.

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«Мы должны набраться терпения. Недавно прошли парламентские выборы, в течение 30 дней должно быть сформировано парламентское большинство, должен появиться новый премьер-министр, который представит новый кабинет министров. А Министерство по вопросам временно оккупированных территорий реализует ту политику, которая была в период Порошенко», — заявила сенатор.

Напомним: по итогам состоявшихся 21 июля выборов в Раду партия Владимира Зеленского набрала 42,6% голосов, «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 13%, а партии экс-президента Петра Порошенко и экс-премьера Юлии Тимошенко получили примерно по 8% голосов избирателей.

По мнению экспертов, сейчас сложно прогнозировать, изменится ли в дальнейшем санкционная политика Киева, так как администрация Зеленского действует весьма хаотично.

«То, что сейчас в Киеве заговорили о новых санкциях, — следствие сумбурной политики нынешнего президента Украины. До тех пор, пока он не сформирует своё правительство и свою фракцию в Раде, его действия будут такими же противоречивыми. Судить о реальном направлении его политического курса пока преждевременно», — считает Кривогуз.

Похожей точки зрения придерживается и Руслан Бортник.

«Новые санкции могут просто стать удобным инструментом в борьбе разных киевских политиков за право продолжать переговоры с Россией и освобождение украинских моряков. Кроме того, не стоит игнорировать тот факт, что до сих пор продолжает работать старое правительство Порошенко. Будет ли прекращена эта практика — прогнозировать невозможно: это зависит от общей политической конъюнктуры», — подытожил Бортник.