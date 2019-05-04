«Лозунги для выборов в парламент»: в РФ отреагировали на названное в Раде «условие» восстановления братских отношений

Россияне продолжают считать украинцев братским народом, заявили в Совете Федерации. Таким образом там ответили на слова депутата Верховной рады Ивана Крулько, который заявил, что братские отношения между государствами восстановятся, только если Киев станет «вассалом» Москвы. В Госдуме подчеркнули, что подобные высказывания говорят лишь о желании нардепа выслужиться перед западными «партнёрами». Между тем в марте на Украине провели опрос, согласно которому подавляющее большинство жителей страны — 98% — положительно относятся к населению России.

Россияне продолжают считать украинцев братским народом, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько, который заявил, что братские отношения между народами двух стран восстановятся, только если Киев станет «вассалом» Москвы.

По словам Джабарова, только нынешнее руководство Украины, а не её население, считает Россию врагом.

«Все россияне видят в украинцах близких себе по духу людей. Наши отношения только улучшатся, когда украинская власть откажется от поддержки националистов и экстремистов, которые держат в страхе всё население страны», — указал Джабаров в беседе с RT.

«Когда Украина откажется от постоянных санкционных попыток наказать нашу страну и от призывов к новым санкциям против России, тогда они поймут, что мы — народ, который желает украинцам только добра», — добавил сенатор.

В марте украинский телеканал NewsOne опубликовал результаты опроса жителей страны, согласно которому 98% респондентов заявили, что положительно относятся к россиянам. Всего было опрошено порядка 20 тыс. человек.

В свою очередь, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек отметил, что украинские политики уже долгое время рассказывают о том, что в Москве якобы «ночами не спят, думая о том, как отобрать украинскую самоидентичность».

«Украинский депутат пытается показать, как он хочет стать вассалом Запада. Именно поэтому заявляет о «притязаниях» России на самое святое — украинскую независимость», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что с момента распада СССР и до госпереворота 2014 года Москва оказывала Киеву значительную поддержку, стараясь игнорировать некоторые недружественные шаги украинской стороны.

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«В Киеве подобную лояльность не оценили, и сейчас, для того чтобы скрыть ошибки своей экономической и политической деятельности, выбрана удачная причина — внешний враг в лице России. Возможно, кто-то депутату поверит, а кто-то посмеётся», — пояснил Бальбек в беседе с RT.

Напомним, что ранее депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Иван Крулько назвал «условие», якобы необходимое для восстановления братских отношений между россиянами и украинцами. По словам Крулько, это произойдёт только в том случае, если украинцы согласятся стать «вассалами России», которая якобы мечтает «возродить империю».

«Мы мечтаем быть независимыми... Если мы согласимся быть вассалами России и согласимся с потерей независимости, то мы снова для них станем братским народом», — заявил нардеп в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, киевские власти должны защищать национальные интересы Украины, которые во многом расходятся с интересами РФ. Наряду с этим он поддержал заявление избранного президента страны Владимира Зеленского о том, что в настоящее время у Украины и России «из общего осталась только государственная граница».

«Что ещё может быть у нас общего со страной, которая в грудь себя била и рассказывала, что она дружественная и братская, а потом подло напала на Украину? А до этого вела против Украины разного рода войны: информационные, экономические, энергетические и какие угодно», — сказал Крулько.

При этом накануне депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что избранному президенту Украины следует отказаться от продолжения «линии ненависти», поскольку общность двух государств была разорвана не простыми людьми, а «безответственными политиками».

В свою очередь, занявший на прошедших выборах президента четвёртое место Юрий Бойко добавил, что от нового президента «ждут мира, а не повторения риторики режима Порошенко».

«На Украине не избавились от больной логики»

По мнению депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, заявления, подобные тем, что озвучил депутат Рады, продиктованы желанием услужить западным «партнёрам», в первую очередь США.

«Судьба Украины и её жителей мало волнует заокеанских кураторов. Общая история, экономическое сотрудничество, миллионы смешанных семей по всей России и Украине, взаимное проникновение языков — всё это сторонники Госдепа называют «вассальная зависимость», — подчеркнул собеседник RT.

Взаимовыгодное сотрудничество не означает потерю независимости и подчинение одного государства другому, добавил политолог и экономист Александр Дудчак. По его словам, у России и Украины хватает общих интересов, в том числе экономического характера. Эксперт заметил, что украинские политики никак не могут избавиться от своей «больной логики».

«Это некая риторика уходящей власти. Видимо, в парламент они будут прорываться с этими же лозунгами. С подобными речами Украина не сможет стать свободным и стабильно развивающимся государством», — сказал эксперт в разговоре с RT.