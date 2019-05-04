Путь в Раду: на Украине призвали укреплять армию в ответ на упрощение получения паспортов РФ жителями Донбасса

Министр обороны Украины Степан Полторак призвал укреплять армию в ответ на решение Москвы упростить процедуру получения гражданства РФ жителями Донбасса. Кроме того, глава украинского Минобороны предложил создать международную коалицию для давления на Россию. Эксперты полагают, что чиновники опасаются потерять свои места после смены власти на Украине и подобными заявлениями пытаются заработать политические очки, чтобы затем участвовать в выборах в Верховную раду.

Украинские власти должны укреплять армию и оказывать международное давление на Россию в ответ на предпринимаемые Москвой шаги по упрощению процесса получения гражданства РФ жителями Донбасса. Такое заявление сделал министр обороны Украины Степан Полторак в ходе рабочей поездки в Львовскую область.

«Мы должны строить свою сильную армию, давать политическую оценку тем действиям, которые сегодня происходят, объединять наших партнёров в международную коалицию и давить на Россию для того, чтобы она прекратила нарушать международное право», — заявил Полторак в интервью телеканалу «Прямой».

Глава Минобороны также назвал действия Москвы по предоставлению российского гражданства жителям самопровозглашённых республик Донбасса «продолжением ползучей оккупации Украины» и «очередным экспериментом», который может повлиять на ситуацию в стране.

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Напомним, что президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом порядке получения российского паспорта для жителей Донецкой и Луганской народной республик. Глава государства подчеркнул, что это решение носит исключительно гуманитарный характер и ничем не отличается от аналогичной практики предоставления гражданства другим национальным меньшинствам на Украине.

«У меня возникает вопрос: а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров? Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств — родственных связей, смешанных браков и каких-то других. Я здесь не вижу ничего необычного», — заявил Путин.

Через несколько дней российский лидер отметил, что упрощённая схема предоставления гражданства РФ может быть распространена на всех жителей Украины. 1 мая был подписан президентский указ, согласно которому такое право получили ряд категорий иностранцев, в том числе граждане Украины и лица без гражданства, рождённые в Крыму и покинувшие полуостров до референдума 2014 года, их дети, супруги и родители, а также участники программы по добровольному переселению соотечественников из-за границы и некоторые другие группы.

В ответ замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак предложил лишать украинского гражданства тех жителей страны, которые захотят получить российские паспорта.

В пятницу, 3 мая, в Донецке открылся первый пункт приёма документов на получение российского гражданства в упрощённом порядке — ещё до начала его работы возле здания республиканской миграционной службы выстроилась очередь. В республиканском МВД сообщили, что с 7 мая в ДНР будут работать 33 пункта по приёму документов, которые смогут обрабатывать до 4000 заявок в неделю. В ЛНР рассчитывают начать приём заявлений от жителей региона 6 мая.

Министр обороны Украины Степан Полторак

AFP

© Anatolii Stepanov

«Речь идёт о праве жителей Донбасса»

Комментируя последнее заявление главы Минобороны Украины, политолог Юрий Светов обратил внимание на то, что указ Владимира Путина даёт жителям Донбасса право на получение российского гражданства. Люди сами решают, хотят они воспользоваться этим правом или нет.

«Самое важное в указе Путина: речь идёт о праве жителей Донбасса. Дальше у человека есть выбор. Граждане этих двух территорий встали в очереди, чтобы получить эти паспорта, они хотят реализовать это право», — подчеркнул Светов.

«Кто такой Степан Полторак сейчас? Это человек, которого отправят в отставку, как только появится новый президент. Человек, который все эти годы занимался тем, что готовил армию к убийствам собственных граждан, никому не нужен. Поэтому ему нужно о себе заявлять, показывать, что он на что-то способен», — добавил политолог.

Он также отметил, что решение об упрощённом порядке выдачи российских паспортов стало полной неожиданностью для украинских политиков — как уходящих, так и приходящих — поэтому зачастую они, не зная как реагировать, делают «дурацкие заявления».

В свою очередь, политолог и экономист Александр Дудчак констатировал, что текущая украинская власть не способна решать проблемы мирным путём. Поэтому последние заявления просто являются продолжением политики, проводимой администрацией Порошенко.

«В последние дни мы слышали заявления политиков различного уровня о том, что они относятся к жителям Донбасса не как к полноправным гражданам Украины, вообще не как к людям. Похоже, что и новый президент, который скоро придёт к власти окончательно, тоже не собирается решать проблему Донбасса мирным путём», — добавил Дудчак.

При этом заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с RT выразил мнение, что многие украинские чиновники пытаются использовать свои последние недели на занимаемых постах для зарабатывания политических очков.

«У меня такое чувство, что все украинские чиновники, которые почувствовали, что они могут перестать быть чиновниками, решили быстро затеять избирательную кампанию в Верховную раду, и поэтому делают такие суперпатриотические заявления. Они, видимо, хотят баллотироваться где-то на западе Украины. Сначала господин Тука отметился, теперь вот Полторак. Конечно, на самом деле, выглядит смешно, что якобы они собираются давать военный ответ на гуманитарную акцию», — отметил эксперт.