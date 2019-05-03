На Украине не исключили «военного обострения» со стороны России

Вероятность сценария «военного обострения» со стороны России в Донбассе допустима, заявил в интервью изданию «Сегодня» заместитель министра «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц» Георгий Тука.

«Если оценить количество войск Российской Федерации, сосредоточенных на границе Украины, то предполагать готовность к военному обострению можно. Может такое произойти или нет? Да, вероятность такого сценария допустима», — цитирует РИА Новости Туку.

При этом, по его словам, подобный сценарий «не будет происходить одномоментно», поскольку он «требует определённой информационной подготовки».

Как отметил чиновник, такая подготовка может происходить во время проведения избирательной кампании в Верховную раду и после.

По его мнению, в преддверии 9 Мая «обострений» не ожидается, а Россия собирается распространять «бредни».

«Если брать военную компоненту, то я не ожидаю какого-либо обострения. Будет исключительно информационная кампания: о «едином народе» и прочие бредни, но реального обострения на линии разграничения, я думаю, не будет», — добавил он.

11 апреля секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина, по его мнению, должна стать «первым плацдармом».

Россия неоднократно подчёркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.