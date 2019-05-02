Бойко оценил слова Зеленского об «общем» между Украиной и Россией
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«Слова Владимира Зеленского о том, что граница — единственное, что сегодня объединяет Украину и Россию, — это повторение ошибок уходящего режима», — написал он.
По мнению Бойко, Зеленскому, как в своё время и действующему лидеру Петру Порошенко, предстоит «сделать выбор между миром и войной».
«Это уже не шоу, а человеческие жизни и будущее страны. От нового президента ждут мира, а не повторения риторики режима Порошенко», — указал политик.
В заключение Бойко добавил, что Россию и Украину «связывает очень многое», а «судьбы людей важнее любых политических позиций».
Ранее Зеленский рассказал, что общего осталось между Россией и Украиной.
По мнению будущего президента, стороны объединяет лишь одно — общая государственная граница.