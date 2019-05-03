Депутат Рады рассказал об объединяющем Россию и Украину

Между Россией и Украиной больше общего, чем только граница. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

«Думаю, что нас объединяет намного больше. Во-первых, это десятки тысяч родственников, семей, друзей, человеческих связей, которые прервали не сами люди, а безответственные политики с двух сторон», — цитирует NewsOne парламентария.

По его мнению, слова избранного президента Владимира Зеленского говорят о том, что он «не до конца понимает, куда попал».

«Говорить сегодня о том, что мы опять будем вести линию ненависти, снова не видя того, что нас объединяет, я считаю большой ошибкой. Я бы пока списал Зеленскому эти слова, потому что, мне кажется, он ещё не до конца понимает, куда он попал, и многие его заявления пока могут быть спонтанными», — добавил Рабинович.

Ранее Зеленский заявил, что «после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе из «общего» у двух стран осталась только государственная граница.

В Крыму, комментируя слова Зеленского, отметили, что два государства «объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов, которые нападали на Советский Союз», а также культура и родственные связи.

Заявление одержавшего победу на выборах президента Украины прокомментировал и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.