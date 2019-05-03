В Крыму рассказали Зеленскому об общем между Украиной и Россией

Первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс оценил заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что в настоящее время у Украины и России «из общего осталась только госграница».

По мнению Фикса, Зеленский «слишком молод и мало пробыл в качестве президента, чтобы делать такие заявления», передаёт РИА Новости.

«Нас объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов, которые нападали на Советский Союз, совместная победа в Великой Отечественной войне, общая история, культура, тесные родственные связи», — отметил он.

Также Фикс считает «непозволительным» забывать, что украинцы и россияне являются братскими народами и им нечего делить.

Ранее Зеленский заявил, что «после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе из «общего» у нас осталось лишь одно — государственная граница».

Депутат Госдумы России Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что границы являются «лишь официальным названием», поскольку россияне и украинцы «по-прежнему близки друг другу, как ни пытаются этому помешать».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.