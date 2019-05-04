В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.

«Украинский депутат пытается показать, как он хочет стать вассалом Запада. Именно поэтому соловьём заливается, заявляя о «притязаниях» России на самое святое — украинскую независимость. Это уже стало настоящей политической программой для украинского истеблишмента — рассказывать, что в Москве ночами не спят, думают о том, как отобрать украинскую самоидентичность», — заявил депутат.

По словам Бальбека, за последние 25 лет Россия очень многое позволяла Украине в некоторых вопросах.

«В Киеве подобную лояльность не оценили, и сейчас, для того чтобы скрыть ошибки своей экономической и политической деятельности, выбрана удачная причина — внешний враг Россия. Возможно, кто-то депутату поверит, а кто-то посмеётся», — заключил он.

Ранее Крулько сообщил, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.

Он отметил, что Украина должна защищать свои национальные интересы, но они не совпадают с интересами России.