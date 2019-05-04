Эксперт оценил слова депутата Рады о «братском народе»

Политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся быть вассалами России.

«Взаимовыгодное сотрудничество не означает потерю независимости и подчинение одного государства другому. У наших стран есть общие интересы (в том же газе). Поддержание отношений с Россией даёт Украине дополнительные рабочие места, повышает уровень жизни в стране. Россия всегда была рынком сбыта многих украинских товаров, но речи о зависимости никогда не шло», — заявил эксперт.

Он также отметил, что данное высказывание депутата — «больная логика, от которой на Украине никак не избавятся».

«Это некая риторика уходящей власти. Видимо, в парламент они будут прорываться с этими же лозунгами. С подобными речами Украина не сможет стать свободным и стабильно развивающимся государством», — сказал Дудчак.

Ранее Крулько сообщил, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.

Он отметил, что Украина должна защищать свои национальные интересы, но они не совпадают с интересами России.