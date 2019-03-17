Опрос показал отношение украинцев к жителям России

Большинство украинцев положительно относятся к жителям России. Это следует из результатов опроса, проведённого украинским телеканалом NewsOne.

Вопрос «Как вы относитесь к россиянам?» был задан в прямом эфире одной из передач телеканала. К концу эфира на него ответили более 20 тыс. человек.

Как уточняется, 98% опрошенных ответили, что позитивно, и лишь 2% респондентов заявили о негативном отношении.

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на «радикальную русофобию» со стороны украинских властей, отношение украинцев к России улучшается.