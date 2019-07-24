В Совфеде оценили идею кабмина Украины расширить санкции против России
- РИА Новости
«Мы должны набраться терпения. Недавно прошли парламентские выборы, в течение 30 дней должно быть сформировано парламентское большинство, должен появиться новый премьер-министр, который представит новый кабинет министров. А Министерство по вопросам временно оккупированных территорий реализует ту политику, которая была в период Порошенко», — заявила сенатор.
Она отметила, что санкционная политика приводит к ещё большему ухудшению двухсторонних отношений
«Поэтому такие заявления можно оценивать исключительно критически и рассматривать их как дестабилизирующий фактор в развитии двухсторонних отношений», — добавила Ковитиди.
Ранее правительство Украины предложило Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны ввести новые санкции против российских компаний, вовлечённых в строительство газопровода «Краснодарский край — Крым».
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.