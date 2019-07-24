Кабмин Украины предложил расширить санкции против компаний из России

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Правительство Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны ввести новые санкции против российских компаний, связанных со строительством газопровода «Краснодарский край — Крым».
Кабмин Украины предложил расширить санкции против компаний из России
  • Reuters

Об этом сообщает украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц на своём сайте.

«Очередные санкции касаются ряда юридических лиц, вовлечённых в процесс строительства магистрального газопровода «Краснодарский край — Крым», незаконной добычи углеводородов», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в список, который будет внесён на рассмотрение СНБО, попали 24 юридических лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

Также в перечень попали предприятия, которые привлечены к поставке материалов, оборудования и услуг для завода оборонно-промышленного комплекса России «Фиолент». Среди них компании, зарегистрированные в России, КНР, Турции, Боснии и Герцеговине.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила мнение, что Украине нужны сильная армия и усиление санкций в отношении России.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал заявление Тимошенко.

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