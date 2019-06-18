Глава МИД Эстонии призвал расширить антироссийские санкции

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил за продление санкций в отношении России, а также за их расширение.
Глава МИД Эстонии призвал расширить антироссийские санкции
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Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Рейнсалу призвал министров иностранных дел ЕС продлить санкции против России с шести до 12 месяцев.

По его словам, решение России упростить процедуру получения российских паспортов жителями Донбасса показывает, что Москва не намерена выполнять минские соглашения.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила мнение, что Украине нужны сильная армия и усиление санкций в отношении России, а не проведение референдума по вопросу заключения мирных соглашений с Москвой.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал заявление Тимошенко.

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