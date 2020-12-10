«Повод для информационного шума»: зачем Киев пытается привлечь структуры ООН к проекту «Крымская платформа»

Возможность привлечь структуры ООН к работе проекта «Крымская платформа» обсудила с послом Великобритании по правам человека первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Об этом сообщается на сайте МИД Украины. Ранее Киев предложил участвовать в реализации инициативы нескольким странам, включая США и Турцию. Начинание якобы должно помочь Украине вернуть полуостров в свой состав. По мнению экспертов, практических перспектив подобные планы не имеют.

Украина изучает возможность привлечь механизмы Совета ООН по правам человека к реализации задач будущей «Крымской платформы». Этот вопрос первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обсудила 9 декабря по видеосвязи с послом Великобритании по правам человека Ритой Френч.

Украинская чиновница рассказала Френч о концепции «Крымской платформы» и её целях. Как сообщается на сайте МИД Украины, британский дипломат заявила о неприемлемости «грубых нарушений прав человека» в Крыму.

Отметим, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в интервью изданию «Крымский журнал» активность Киева по созданию «Крымской платформы» — площадки по «деоккупации» полуострова.

Как отметила Захарова, пока что говорить об этом проекте — всё равно что «обсуждать объём и красоту мыльного пузыря».

Российские пограничники у заграждения, возведённого в Крыму на границе с Украиной

РИА Новости

© Александр Полегенько

В том случае, если на этой площадке будут обсуждать восстановление водоснабжения Крыма и подачи электроэнергии, снятие транспортной и торговой блокады, то Россия не будет возражать против такого сотрудничества, отметила Захарова.

«Однако если Киев собирается играть на своей «платформе» старую мелодию о «деоккупации», то такой формат нас не интересует. Вопрос принадлежности Крыма был решён самими крымчанами в 2014 году», — подчеркнула Захарова.

«Никакого практического смысла»

Напомним, Крым вернулся в состав России на фоне украинского политического кризиса в 2014 году. В февралепрезидиум Верховного совета Автономной Республики Крым (АРК) инициировал референдум о статусе региона. Предполагалось, что плебисцит состоится в мае. Однако ситуация начала накаляться, и дату голосования перенесли на 16 марта. На референдуме подавляющее большинство крымчан высказались за возвращение в состав России.

Власти Украины не признают это решение и требуют, чтобы полуостров вернулся под украинский контроль.

В 2017 году глава МИД Украины (тогда этот пост занимал Павел Климкин) заявил о планах Киева создать постоянный международный формат по вопросу Крыма. В него должны были войти все страны и организации, готовые помочь Украине.

16 марта 2014 года. Жители Симферополя на одном из избирательных участков во время голосования на референдуме о статусе Крыма

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Идея получила развитие, когда президентом Украины стал Владимир Зеленский. В июне 2020 года глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил, что на повестке дня Украины стоит вопрос о том, в каком формате будет обсуждаться ситуация в Крыму. Он пообещал, что Киев обсудит с партнёрами, какой должна быть такая платформа.

В начале декабря 2020 года Кулеба рассказал о приоритетах будущей «Крымской платформы». Об этом министр заявил на площадке ОБСЕ. Среди ключевых тем Киев рассматривает свободу мореплавания, защиту прав человека, а также преодоление «негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду».

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Главным мероприятием «платформы» станет «Крымский саммит», в котором должны принять участие лидеры государств. Изначально власти Украины планировали провести мероприятие в феврале 2021 года, но из-за пандемии коронавируса возможная встреча перенесена на май.

Как отметил в беседе с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, активность Киева по созданию «Крымской платформы» не имеет смысла.

«Правовой статус Крыма уже определён. Киев и его партнёры могут принять любую декларацию, она просто не будет иметь под собой почвы. Никакого практического смысла эта деятельность не имеет», — считает эксперт.

По словам заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, власти Украины затеяли создание «Крымской платформы», чтобы напомнить о своей повестке Вашингтону.

«Цели этой инициативы понятны. Сейчас в США готовится смена администрации. Киеву важно, чтобы о нём не забыли при выборе новых внешнеполитических приоритетов. И «Крымская платформа» будет поводом для создания информационного шума», — отметил эксперт в комментарии RT.

При этом в Киеве не питают иллюзий относительно перспектив «возвращения» Крыма, полагает аналитик.

«В Киеве прекрасно понимают, что Крым не вернётся в состав Украины», — добавил Владимир Жарихин.

Напомнить о себе

Украинские политики и дипломаты развернули заметную активность вокруг инициативы «Крымской платформы». Так, 3 декабря спикер Рады Дмитрий Разумков объявил о создании одноимённого межфракционного объединения. К нему присоединились депутаты от различных партий.

Одновременно Киев старается привлечь к участию в проекте иностранные государства. Ранее в МИД Украины сообщили о согласии Вашингтона сотрудничать с Киевом по линии проекта «Крымская платформа».

В начале декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара приветствует инициативу Киева по созданию «Крымской платформы».

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков

РИА Новости

7 декабря Украина официально пригласила Молдавию присоединиться к платформе. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины по итогам встречи Эмине Джапаровой с послом Молдавии Русланом Болбочаном.

А 8 декабря стало известно, что МИД Украины пригласил к участию в «Крымской платформе» Швейцарию.

Ранее, в ноябре, советник главы офиса президента Украины Сергей Куницын похвалил идею Киева по созданию «Крымской платформы».

«На мой взгляд, главный плюс этого действа (запуска «Крымской платформы». — RT) в том, что Украина пошла путём создания платформы без участия России, потому что ответ России по Крыму для нас понятен», — пояснил Куницын.

По мнению экспертов, тот факт, что Украина привлекает иностранные государства к участию в своём проекте, ни о чём не говорит.

«Привлечь к участию в этой платформе можно кого угодно. Другое дело — практический выхлоп. Его не будет. Украина просто имитирует деятельность по «деоккупации» Крыма. Но на этом ложном посыле, что Крым якобы оккупирован, и строится вся конструкция. Посыл ложный, соответственно, конструкция, как карточный домик, просто рассыпается при столкновении с правовыми основаниями», — считает Алексей Мухин.

По мнению Владимира Жарихина, на Западе проект Украины вряд ли вызовет большой интерес, поскольку все страны заняты своими проблемами — именно по этой причине украинское руководство старается развить такую бурную активность.

МИД Украины

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«В Киеве боятся, что украинская повестка отойдёт на задний план, что о ней забудут из-за других актуальных проблем. Поэтому Украина любой ценой старается напоминать о себе. Неважно, выполнима инициатива или нет, задача стоит иная: светиться в информационном поле», — подчеркнул эксперт.

В перспективе «Крымская платформа» может стать чем-то вроде дискуссионного клуба, не более, считает Жарихин.

«Но это всё равно политическая активность, особенно если речь идёт о попытках привлечь к ней структуры ООН. И её тоже нельзя оставлять без ответа, нужно противодействовать ей — в том числе на уровне ООН», — подытожил эксперт.