В МИД Украины сообщили о планах провести саммит «Крымской платформы»
- Reuters
«Эта работа не будет останавливаться ни на день и увенчается саммитом, который пройдёт в Киеве. Я могу сообщить, что этот саммит состоится в мае 2021 года», — цитирует телеканал «112 Украина» Кулебу.
Он добавил, что надеется на стабилизацию ситуации с пандемией.
Министр отметил, что видит поддержку создания «Крымской платформы» и готовность участия в ней международных партнёров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о формате «Крымская платформа».