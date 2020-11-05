В МИД Украины сообщили о планах провести саммит «Крымской платформы»

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Саммит «Крымской платформы» планируется провести в Киеве в мае 2021 года, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В МИД Украины сообщили о планах провести саммит «Крымской платформы»
  • Reuters

«Эта работа не будет останавливаться ни на день и увенчается саммитом, который пройдёт в Киеве. Я могу сообщить, что этот саммит состоится в мае 2021 года», — цитирует телеканал «112 Украина» Кулебу.

Он добавил, что надеется на стабилизацию ситуации с пандемией.

Министр отметил, что видит поддержку создания «Крымской платформы» и готовность участия в ней международных партнёров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о формате «Крымская платформа»

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