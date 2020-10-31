Кулеба призвал оппозицию Белоруссии чётко обозначить позицию по Крыму

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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина» призвал белорусскую оппозицию чётко обозначить позицию по Крыму.

«Но я, как министр иностранных дел, должен убедиться, какой является позиция этих людей относительно Украины, российской агрессии, незаконной оккупации Крыма, если они придут к власти, в том числе при нашем содействии», — заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что будет готов вести диалог и встречаться с представителями оппозиции Белоруссии, когда поймёт, какую внешнюю политику они намерены вести.

«То, что они сейчас озвучивают — это ни о чём... Это все вопросы, которые требуют ответа, потому что это реальная политика, и всё это имеет последствия для нашей страны», — отметил глава МИД Украины.

Ранее бывший представитель Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Роман Бессмертный предложил «вернуть» Крым через Белоруссию.

В сентябре экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что воссоединение Крыма с Россией произошло «в противоречии с международным законом».

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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