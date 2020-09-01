Тихановская обозначила свою позицию по Крыму

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью порталу LRT заявила, что воссоединение Крыма с Россией произошло «в противоречии с международным законом».

«Когда я была претендентом в кандидаты или кандидатом в президенты, то я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым де-юре украинский, де-факто — российский. Но мы же понимаем, что существуют международные законы, и мы все понимаем, что Крым отошёл другому государству в противоречии с этим международным законом», — сказала она.

Как подчеркнула Тихановская, в настоящее время остро стоит другой вопрос — «разобраться с ситуацией в Белоруссии».

«Поэтому то, что сейчас волнует нас и белорусский народ, — это новые честные выборы. К сожалению, ситуация с Крымом... очень-очень сложная. И белорусы многие, у разных разные взгляды. Поэтому мы не хотели бы, чтобы именно этот вопрос сейчас как-то разъединял и белорусов», — добавила она.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что считает невозможным возвращение Россией Крыма Украине.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.