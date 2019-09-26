Лукашенко считает невозможным возвращение Россией Крыма Украине

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не будет возвращать Крым Украине. Об этом он заявил на встрече с представителями украинских СМИ.
Лукашенко считает невозможным возвращение Россией Крыма Украине
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«Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Ранее Зеленский заявил, что Киев будет бороться за «возвращение» Крыма «не только словами».

В ответ на это крымские власти призвали украинского лидера признать, что Крым невозможно вернуть, и узаконить государственные границы без полуострова.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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