В Крыму предложили Зеленскому узаконить нынешние границы Украины
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По его словам, новые украинские власти должны признать, что Крым невозможно вернуть. По мнению Константинова, также Киеву «невозможно вернуть Донбасс, после того как там убили людей».
«Донбасс — это уже особая территория, которую тоже им пора забыть. Поэтому им стоит провести референдум и узаконить нынешние реальные границы Украины», — заявил он.
Ранее Зеленский заявил о намерении «бороться» за Крым «не только словами».
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.