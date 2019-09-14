В Крыму предложили Зеленскому узаконить нынешние границы Украины

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому узаконить государственные границы Украины без полуострова и Донбасса.

По его словам, новые украинские власти должны признать, что Крым невозможно вернуть. По мнению Константинова, также Киеву «невозможно вернуть Донбасс, после того как там убили людей».

«Донбасс — это уже особая территория, которую тоже им пора забыть. Поэтому им стоит провести референдум и узаконить нынешние реальные границы Украины», — заявил он.

Ранее Зеленский заявил о намерении «бороться» за Крым «не только словами».

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.