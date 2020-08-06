Лукашенко рассказал, что воевал бы за Крым

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что на месте властей Украины он воевал бы за Крым.
Лукашенко рассказал, что воевал бы за Крым
  • Reuters

По его словам, украинские власти «безалаберно и бестолково отнеслись к Крыму».

«Конечно, ты что, это же твоя земля, твои люди, как можно не воевать», — сказал Лукашенко журналисту.

При этом он отметил, что «никогда не начали бы в Крыму русские стрелять».

По словам Лукашенко, во время событий в Крыму в 2014 году украинские военные «даже не повылезали из баз».

Ранее Лукашенко заявлял, что считает невозможным возвращение Россией Крыма Украине.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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