В Кремле оценили возможность проведения нормандского саммита

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время преждевременно говорить о перспективах саммита «нормандской четвёрки», для начала должны быть реализованы достигнутые в Париже договорённости.
В Кремле оценили возможность проведения нормандского саммита
  • РИА Новости

«Пока преждевременно говорить. У всех глав государств есть намерения продолжать этот процесс», — приводит его слова РИА Новости.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что должны быть реализованы те договорённости, которые были достигнуты на саммите лидеров «нормандской четвёрки» в Париже.

«Пока констатировать, что здесь мы продвинулись, мы не можем. Да, желание продолжать работу есть, но нужно выполнить предыдущие договорённости», — сказал он.

По словам Пескова, «трудно сказать», может ли новый саммит состояться до конца года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран «нормандской четвёрки» подтверждают готовность к проведению встречи. 

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