Обвинили ЕК в замалчивании проблемы: в ЕП призвали пресечь ущемление прав нацменьшинств на Украине

Группа депутатов Европарламента раскритиковала действия украинских властей в отношении венгров, проживающих на Украине, после того как сотрудники СБУ провели обыски в нескольких венгерских организациях в Закарпатье. Парламентарии запросили у главы европейской дипломатии Жозепа Борреля пояснения, когда ЕС примет меры и перестанет замалчивать случаи, угрожающие существованию нацменьшинств на Украине. С текстом обращения ознакомился RT. Политологи считают, что ситуация с венграми в Закарпатье вредит имиджу Украины и может привести к уменьшению финансовой помощи Брюсселя.

Евродепутаты от Венгрии и Румынии направили запрос высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю в связи с обысками в венгерских организациях на Украине. Парламентарии назвали действия Киева в отношении венгров «беспрецедентными».

Как уточняется в документе, с которым ознакомился RT, речь идёт о событиях 30 ноября. В этот день вооружённые сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в квартире председателя Венгерской культурной ассоциации Закарпатья (KMKSZ), бывшего депутата Верховной рады Василия Брензовича и в офисах возглавляемой им Партии венгров Украины, а также в благотворительных фондах. По словам депутатов, мероприятия осуществлялись «на основании сфабрикованных политических обвинений».

«Ордер на обыск выдан на основании сфабрикованных политических обвинений, что является нарушением прав венгерского меньшинства. Данная операция с участием сил безопасности направлена на прекращение деятельности венгерского меньшинства, а также на устрашение венгров на Украине и их лидеров», — говорится в запросе.

Парламентарии добавили, что с 2017 года украинские власти систематически нарушают права нацменьшинств — начало этому было положено с принятием законов об образовании и государственном языке. По их словам, на Украине звучат ненавистнические высказывания в адрес венгров в СМИ, совершаются преступления на почве ненависти, организовываются марши и провокации со стороны военизированных националистических группировок и сайта «Миротворец».

Евродепутаты в своём обращении также заявили о поджоге и нападении с применением взрывчатки на центр Партии венгров. Более конкретной информации в документе не приводится. Не исключено, что имеется в виду инцидент, произошедший в 2018 году, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно офиса KMKSZ в Ужгороде.

«Список слишком велик, чтобы перечислять все случаи», — резюмируется в документе.

Члены Европарламента поинтересовались, когда ЕК примет меры и «перестанет молчать о случаях, ставящих под угрозу существование нацменьшинства». Кроме того, они адресовали главе европейской дипломатии вопрос, что лично он намерен предпринять, чтобы не допустить повторения «подобных устрашающих действий».

Отметим, что в СБУ проведение обысков связали с возможным вмешательством во внутренние дела Украины. Как сообщили в ведомстве, правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют создание этнической автономии в Закарпатье. В спецслужбе подозревают лидеров венгерских общин «в государственной измене и подрывной деятельности во благо Венгрии».

После обысков на Украине венгерские власти вызвали украинского посла Любовь Непоп в МИД Венгрии, чтобы выразить недовольство действиями Киева. Будапешт также обратился к председателю ОБСЕ с просьбой направить Специальную мониторинговую миссию для установления фактов агрессивного поведения силовиков.

«Мы считаем, что это скандал. Подобные меры неприемлемы в XXI веке. Агрессивные обыски в домах представителей нацменьшинств не вписываются в принципы, на страже которых стоит ОБСЕ», — заявил в связи с этими событиями министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто

Reuters

© Adriano Machado

«Венгрия не будет закрывать глаза»

Киев сам спровоцировал конфликт в Закарпатье, отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Сепаратистские настроения в регионе усилились в связи с языковыми законами Украины, ущемляющими права диаспор, пояснил он.

«Венгры, которые проживают в Закарпатье, стремятся к тому, чтобы органы самоуправления формировались в основном из их представителей. Процесс неизбежный, поскольку Украина сама его спровоцировала. Венгры по своему характеру и менталитету не будут отказываться от намерений обеспечить максимально комфортное пребывание своих соотечественников на Украине. До этого они пытались урегулировать вопрос на двусторонней основе, но не вышло. Теперь его адресуют Евросоюзу, ведь именно туда так стремится Киев», — сказал аналитик.

Политолог Иван Мезюхо, в свою очередь, предположил, что действия украинской власти против своих же граждан венгерского происхождения может затормозить евроинтеграцию государства.

«Зеленский продолжает политику Порошенко по отношению к жителям Закарпатья. Однако Будапешт не будет закрывать глаза на факты ущемления прав украинских венгров, многие из которых имеют гражданство Венгрии. В любом случае венгерское руководство на уровне ЕС громко заявит о фактах нарушения прав человека по национальному признаку. Безусловно, это обстоятельство ухудшит и без того не радужные отношения Зеленского с Брюсселем», — заключил Мезюхо.

Языковой барьер

Ранее поводом для обострения отношений между странами становились также местные выборы на Украине 25 октября.

Киев обвинил венгерские власти в прямой агитации в день голосования. Такая реакция последовала в связи с публикацией главы Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто в Facеbook, в которой он заявил, что в Закарпатский областной совет баллотируется «только одна венгерская партия» и что будет очень плохо, если венгры останутся без представительства в этом органе власти. Сийярто также призвал представителей диаспоры принять участие в выборах.

Дорожный указатель на украинском и венгерском языках в Закарпатской области

AFP

© Sergiy Gudak

Между тем главной проблемой в отношениях двух стран остаётся языковая политика Украины. В 2017 году на тот момент действующий президент Пётр Порошенко подписал закон «Об образовании», который подразумевал перевод всех школ и вузов на обучение на украинском языке к 2020 году. В ответ на это Венгрия заблокировала работу комиссии Украина — НАТО. При этом Будапешт выдвинул условие: разблокировка возможна только в том случае, если Киев сделает исключение для частных школ и продлит переходный период.

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Однако вместо уступок Порошенко принял ещё один закон, обязывающий использовать украинский язык как единственный практически во всех сферах жизни. Администрация нынешнего главы государства Владимира Зеленского продолжает эту линию.

Украинско-венгерские противоречия 2 декабря прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, разногласия между странами ещё не преодолены, но Североатлантический альянс тем не менее намерен продолжать работать с Украиной как с «ценным партнёром».

Ранее недовольство политикой украинских властей высказывали и в международных организациях. Так, в прошлом году мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине призвала Киев разработать закон о правах представителей нацменьшинств и коренных народов. В организации посчитали такие меры необходимыми после принятия закона о языке.

Кроме того, к администрации Зеленского обращалась Венецианская комиссия Совета Европы с призывом отложить до подготовки нормативного акта о нацменьшинствах вступление в силу закона о государственном языке и даже пересмотреть его после консультации со всеми заинтересованными сторонами.

По мнению политологов, западные структуры способны повлиять на обстановку в Закарпатье.

«У Еврокомиссии есть рычаги воздействия, она вправе обратиться к Украине и по меньшей мере потребовать объяснений. Достаточно даже высказать неудовольствие, поскольку украинцы болезненно воспринимают всякую критику со стороны ЕС и НАТО. Неплохо было бы, если ЕК потребует от Киева нормализации межэтнических отношений, восстановления прав нацменьшинств и в целом преодоления национализма. Но в Европе быстро принимают решения только в отношении России, а остальное тянется годами», — отметил Владимир Оленченко.

Как считает Иван Мезюхо, Венгрия будет последовательно отстаивать свои интересы в Закарпатье, что в итоге может серьёзно ударить по украинскому бюджету.

«Украина постоянно выклянчивает деньги у ЕС на различного рода инфраструктурные или благотворительные проекты. Заявления Венгрии как члена Евросоюза вредят имиджу Украины и могут даже привести к уменьшению финансовой помощи Брюсселя», — прокомментировал эксперт.