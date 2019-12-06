В СЕ призвали Киев отложить вступление в силу закона о госязыке

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Венецианская комиссия Совета Европы призвала Украину отложить вступление в силу закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» до подготовки закона о национальных меньшинствах.
В СЕ призвали Киев отложить вступление в силу закона о госязыке
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на коммюнике международной организации.

Как отмечается в документе, эксперты Совета Европы призвали Киев подготовить закон о нацменьшинствах и «отложить до этого времени выполнение статей закона о языке, который уже принят».

Кроме того, в СЕ предлагают украинским властям пересмотреть закон о госязыке и подготовить закон о нацменьшинствах в консультации со всеми заинтересованными сторонами, «особенно с представителями национальных меньшинств и коренных народов».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о защите прав национальных меньшинств.

Также в ООН призвали Украину принять соответствующий закон.

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