На Украине рассказали о работе над законом о правах нацменьшинств

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Замглавы украинского МИД Василий Бондар в беседе с изданием «Сегодня» сообщил, что законопроект о правах национальных меньшинств в настоящее время находится в разработке.
На Украине рассказали о работе над законом о правах нацменьшинств
  • РИА Новости

«Он пока в разработке. Поэтому, как только проект будет готов, его вынесут на всеобщее обсуждение», — цитирует РИА Новости Бондара.

Он заявил, что представители Венецианской комиссии «провели встречи с разными представителями органов власти и неправительственных организаций и разработают свои рекомендации, предлагая, что Украине лучше в данном случае сделать».

«Мы говорим об интересах наших граждан, которые имеют разное национальное происхождение — венгерское, румынское, польское или любое другое, — чтобы обеспечить им возможность саморазвития, сохранения самобытности как национальным меньшинствам, но будучи гражданами Украины, которые интегрированы в общеукраинскую реальность», — пояснил замминистра.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о защите прав национальных меньшинств.

Также в ООН призвали Украину принять соответствующий закон.

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