На Украине рассказали о работе над законом о правах нацменьшинств
- РИА Новости
«Он пока в разработке. Поэтому, как только проект будет готов, его вынесут на всеобщее обсуждение», — цитирует РИА Новости Бондара.
Он заявил, что представители Венецианской комиссии «провели встречи с разными представителями органов власти и неправительственных организаций и разработают свои рекомендации, предлагая, что Украине лучше в данном случае сделать».
«Мы говорим об интересах наших граждан, которые имеют разное национальное происхождение — венгерское, румынское, польское или любое другое, — чтобы обеспечить им возможность саморазвития, сохранения самобытности как национальным меньшинствам, но будучи гражданами Украины, которые интегрированы в общеукраинскую реальность», — пояснил замминистра.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о защите прав национальных меньшинств.
Также в ООН призвали Украину принять соответствующий закон.