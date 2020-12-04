«Эта политика подрывает единство Украины»: к чему может привести давление Киева на венгров Закарпатья

Депутаты Европарламента от венгерских партий обвинили власти Украины в «позорном» создании «ситуации гражданской войны» в Закарпатье. Ранее СБУ провела обыски в организациях венгерской общины. Спецслужбы подозревают общественников в госизмене и подрывной деятельности. В Будапеште такие шаги Киева расценили как покушение на права венгерского меньшинства. Как отмечают эксперты, для Венгрии защита соотечественников за рубежом — принципиальный вопрос. В перспективе такая политика грозит Украине серьёзными проблемами, считают аналитики.

Власти Украины создали «ситуацию гражданской войны» в Закарпатье. Об этом заявили депутаты Европарламента от правящих в Венгрии партий «Фидес» и KDNP (Христианско-демократическая народная партия).

Венгерские депутаты напомнили о недавних событиях в Закарпатье, где 30 ноября СБУ провела обыски в нескольких венгерских организациях, в частности в Венгерской культурной ассоциации Закарпатья (KMKSZ), в благотворительном фонде «Закарпатский центр экономического развития «Эган Эде» и у лидера KMKSZ Василия Брензовича.

Митинг сторонников венгерской партии «Фидес»

Reuters

© Laszlo Balogh

По мнению депутатов Европарламента, действия украинских силовиков стали частью «неприемлемого процесса», в рамках которого Киев нарушает права национальных меньшинств. Депутаты уверены, что обыски СБУ были политически мотивированы и имели своей целью запугивание и давление на венгерскую общину.

Авторы заявления обратили внимание на тот факт, что ранее KMKSZ протестовала против новых украинских законов о языке и образовании. В ассоциации утверждали, что принятие этих норм будет иметь негативные последствия для национальных меньшинств Украины.

«В Закарпатье украинская власть создала ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооружённой силы украинскими властями против лидеров и организаций венгерской общины в Закарпатье», — говорится в заявлении европарламентариев.

Такие явления недопустимы в стране, которая ассоциирована с Европейским союзом и собирается вступать в него и в НАТО, подчеркнули депутаты. Они призвали Европейский парламент внести это «беспрецедентное нарушение» в повестку дня декабрьского пленарного заседания.

Как отметил в комментарии RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский, такая реакция венгерских политиков вполне закономерна.

«Венгрия жёстко относится к случаям нарушения прав этнических венгров за рубежом. На Украине венгерское меньшинство сохранило язык и самосознание. Поэтому его трудно ассимилировать, хотя этого добивается Киев. Изначально предполагалось, что новая языковая политика Украины не затронет венгерскую общину на практике, но давление всё равно осуществляется. А для Венгрии вопрос защиты венгров — дело чести. В противном случае венгерская власть утратит поддержку внутри страны», — пояснил эксперт.

«Двусторонний спор»

Накануне украинские СМИ сообщили, что прокуратура готовит подозрение руководителю KMKSZ Василию Брензовичу. Об этом журналистам рассказал председатель Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров.

«Сейчас по результатам обысков проводятся экспертизы. Я проводил совещание с правоохранителями — они уверены, что будет подозрение (основание для возбуждения уголовного дела. — RT)», — заявил Петров.

В свою очередь, СБУ выступило с заявлением о том, что руководство венгерского благотворительного фонда «Закарпатский центр экономического развития «Эган Эде» подозревается в причинении вреда госбезопасности Украины. Сейчас спецслужбы изучают «возможное вмешательство» фонда во внутренние дела страны. Речь идёт о попытках «фейкового распространения» венгерского законодательства на отдельные районы Украины.

СБУ также изучает факты содействия иностранному государству со стороны отдельных общественных деятелей. Их подозревают в «поддержке государственных органов соседней страны в ведении подрывной деятельности в ущерб Украине, в частности в совершении действий с признаками государственной измены».

Сотрудники СБУ

РИА Новости

© Gleb Garanich

По данным СБУ, во время обысков были найдены печатные материалы, популяризирующие идею создания этнической автономии в Закарпатье и «Большой Венгрии» — так называют гипотетическую идею венгерских националистов по объединению всех территорий, населённых этническими венграми.

На обыски отреагировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. На своей странице в Facebook министр назвал действия украинских силовиков «недопустимыми» и сообщил, что вызвал посла Украины в Венгрии Любовь Непоп, чтобы выразить ей недовольство Будапешта. При этом глава внешнеполитического ведомства Венгрии добавил, что во время встречи с представителями НАТО намерен обсудить дальнейшую блокировку работы структур альянса с Украиной.

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На следующий день, 2 декабря, эта тема была поднята на брифинге по итогам заседания глав МИД стран НАТО. Отвечая на вопрос журналистов, намерен ли альянс посредничать между Украиной и Венгрией, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал украино-венгерские трения двусторонним вопросом.

«Не буду вдаваться в подробности секретного обсуждения на министерском совещании НАТО. Могу лишь сказать (и это широко известно), что между Венгрией и Украиной существует двусторонний спор. Надеюсь, они смогут разрешить его», — сказал Столтенберг.

Между тем, по словам политолога и экономиста Александра Дудчака, напряжённость между Киевом и Будапештом никак не скажется на евроинтеграционных планах Украины.

«Дело в том, что у Киева и до этого не было серьёзных перспектив, чтобы вступить в НАТО и ЕС. Украина и так действует как союзник этих организаций, у которых нет мотивации, чтобы брать ещё на себя какие-то обязательства по отношению к Киеву. Так что хорошие отношения с Венгрией в этом Украине всё равно не помогли бы», — отметил эксперт в комментарии RT.

«Катастрофические последствия»

Напряжённость в отношениях между Украиной и Венгрией возникла после того, как украинские власти взяли курс на урезание прав национальных меньшинств в стране. В 2017 году президент Украины (тогда этот пост занимал Пётр Порошенко) подписал закон «Об образовании». Закон предписывал всем школам и вузам перейти на обучение на украинском языке к 2020 году. В правительстве Венгрии отреагировали на документ крайне негативно, заявив, что из-за нового закона Киев рискует потерять друга. Однако власти Украины отказались признать, что новые правила притесняют права национальных меньшинств.

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В ответ Венгрия заблокировала работу комиссии Украина — НАТО. Как заявили в МИД Венгрии, работа будет остановлена до тех пор, пока Украина не выполнит ряд условий. Будапешт потребовал, чтобы для частных школ было сделано исключение из новых языковых норм и был продлён переходный период к замещению языков нацменьшинств государственным языком.

Но вместо этого в 2019 году Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Очередной «языковой» закон обязывает использовать украинский язык как единственный практически для всех сфер жизни.

При новом президенте Украины ситуация не изменилась. Напротив, Владимир Зеленский в марте 2020 года подписал закон «О полном общем среднем образовании». Документ вводит инструменты для реализации образовательной реформы и предусматривает постепенное урезание преподавания на языках нацменьшинств.

В сентябре 2020 года Петер Сийярто заявил, что Венгрия разблокирует работу комиссии Украина — НАТО только тогда, когда закарпатские венгры сообщат о положительном для них решении языкового вопроса.

Кроме того, это является условием для встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Reuters

© Kham

Местные выборы, которые прошли на Украине 25 октября, стали ещё одним поводом для трений между Будапештом и Киевом. Украинские власти обвинили венгерскую сторону в незаконной агитации за «Партию венгров Украины» («Общество венгерской культуры Закарпатья»). Как заявили в МИД Украины, агитация велась в день голосования. Министерство вызвало посла Венгрии на Украине Иштвана Ийдярто и вручило ему ноту протеста. Кроме того, Украина запретила въезд в страну двум венгерским высокопоставленным лицам, об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, не назвав никаких имён.

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Масла в огонь подлила видеозапись, размещённая в интернете 30 ноября. На ней голова Сюртовской объединённой территориальной общины в Закарпатской области вместе с депутатами поёт гимн Венгрии после принятия присяги.

В ответ на возмущение Киева посольство Венгрии на Украине заявило, что депутаты пели не гимн, а «молитву венгров», которой несколько сотен лет. Впоследствии песня стала государственным гимном Венгрии, добавили в посольстве.

По мнению экспертов, власти Украины сами всё сделали для того, чтобы подогреть дремавшие сепаратистские настроения среди украинских венгров.

«Начиная с 2014 года Киев нарушает права национальных меньшинств. В Донбассе эта политика привела к войне. Венгры сейчас просто пытаются отстоять свои права, а украинские силовики пытаются задавить эти настроения силой. Но если давление со стороны властей Украины продолжится, то венгры могут потребовать предоставить им автономию. Как будет развиваться ситуация, сказать сложно — к сожалению, от Киева можно ожидать чего угодно, включая введение армии», — считает Александр Дудчак.

Похожей точки зрения придерживается и Олег Неменский. По словам эксперта, хотя сепаратистские настроения были среди венгров и прежде, Киев усилил их своей агрессивной политикой насильственной украинизации.