«Отдали на откуп местным элитам»: в Киеве опасаются потерять Закарпатье

Украина может потерять Закарпатье, так как регион де-факто контролируется не Киевом, а местными элитами. Об этом заявил замминистра страны по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука. Чиновник отметил, что Крым и Донецк «потеряли» в похожей ситуации. Закарпатский регион — действительно одна из наиболее проблемных территорий Украины, отмечают эксперты, однако дело не в слабости федеральной власти на местах.

Украина может потерять Закарпатье из-за отсутствия в регионе сильного представительства федеральной власти. Об этом заявил заместитель министра страны по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука.

«С первого дня независимости на территории Украины существовало три региона, которые были отданы на откуп местным элитам в обмен на лояльность к центральной власти, — Крым, Закарпатье и Донецк. Две территории мы фактически потеряли, Закарпатье пока ещё нет, но я абсолютно согласен с тем, что мы теряем территории, где не было политики центральной власти», — цитирует его «Обозреватель».

Тука считает, что выдача Венгрией национальных паспортов гражданам Украины в Закарпатском регионе была не чем иным, как спецоперацией «пророссийского» Будапешта.

Напомним, между Украиной и Венгрией существует ряд разногласий. Так, Будапешт выступает против принятых Киевом законов об образовании и языковой политике, которые ущемляют права нацменьшинств в использовании своих языков — в учебных заведениях, госструктурах и СМИ, согласно поправкам, можно использовать только украинский язык. Между тем на западе Украины, в Закарпатье, проживают в том числе и этнические венгры.

Украина состоит из территорий, которые принадлежали в разное время разным государствам и даже цивилизациям, пояснил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. В беседе с RT он подчеркнул, что именно по этой причине пришлось отдавать территории во власть местным элитам.

«Лояльность элит покупали, отдавая им на откуп регионы. Этакий феодализм 2.0. Сама Украина — это лоскутное одеяло из множества территорий, относившихся в разное время к разным империям, цивилизациям и даже к разным эпохам», — сказал он.

При этом проживающие на Украине нацменьшинства требуют автономии или независимости, что жёстко подавляется местными властями, указал Безпалько. Так, он отметил, что кроме венгров в Закарпатье проживают русины, которые и вовсе не признаются Киевом как отдельный народ.

«Русины вообще не признаны на Украине в качестве национального меньшинства, хотя как таковые они есть в Словакии, Чехии и даже в США и РФ. А с венгерскими активистами, культурным центром и в принципе с венгерским национальным движением мы наблюдаем противостояние в последнее время», — подчеркнул эксперт.

Венгерско-украинская граница

AFP

© ATTILA KISBENEDEK

«Популизм националистического характера»

По мнению Безпалько, если бы, например, жителям Галиции, региона на западе Украины, предложили стать польским гражданами или обрести независимость, они бы «высказались положительно по данному вопросу». Эксперт убеждён, что всему виной попытки «жёсткой украинизации» местного населения.

«Президент (Пётр Порошенко. — RT) сделал ставку на популизм националистического характера... А имеющихся уже сейчас законов достаточно, чтобы радикалы на местах могли проводить в жизнь меры достаточно жёсткие», — резюмировал он.

При этом Закарпатье отличается не только от Украины, но и от Галиции, считает политолог Владимир Корнилов. Он подчеркнул, что стремление региона к автономии только растёт из-за проблем в стране.

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«Там всегда были сильны центробежные тенденции, но сейчас…по мере развития бардака в самом Киеве, или, как говорят в Закарпатье, в «материковой Украине», в общем-то логично, что в этом особом регионе такие стремления нарастают», — сказал он RT.

Корнилов убеждён, что в случае политических потрясений в Киеве эти стремления к автономии могут привести к постановке местным населением вопроса об отделении Закарпатья.

«Если на Украине начнётся какой-нибудь очередной «майдан», если опять самораспад Украины превратится в эти уродливые формы, какие мы видели на майдане, то в Закарпатье, вполне возможно, поставят вопрос об автономии, а может быть и об отделении», — предположил эксперт.

Эту ситуацию можно было бы предотвратить, если бы украинские власти провели реформы и сделали государство федерацией или даже конфедерацией, однако нынешнее политическое руководство ни за что не пойдёт на этот шаг, отметил Корнилов.

«Слово «федерализм» на Украине проклято, и любой, кто поставит так вопрос, сразу же будет обвинён в сепаратизме. То есть свои ошибки нынешняя Украины не учла и наступает на те же грабли», — заключил эксперт.