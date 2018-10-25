«Разногласия будут только возрастать»: почему Венгрия выступает против сближения Украины с НАТО

Продолжение Киевом политики, которая ограничивает права национальных меньшинств, существенно ухудшило «ситуацию в отношении Украины». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По его словам, такое поведение неприемлемо для страны, стремящейся вступить в альянс. Как отмечается в заявлении МИД, представитель Североатлантического блока поставил под сомнение серьёзность намерений Киева, который в течение года не может добиться соответствия «простым условиям». По мнению экспертов, в ближайшее время украинские власти могут столкнуться с аналогичными претензиями со стороны других стран.

Отношения между Будапештом и Киевом значительно ухудшились. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Касательно Украины ситуация значительно ухудшилась ввиду того, что ничего не сделано относительно поправок к закону «Об образовании», и в связи с принятием нового закона о государственном языке, который лишает национальные сообщества права использовать их родной язык в культуре, СМИ, государственном управлении», — заявил Сийярто.

Венгерский министр также отметил, что так и не разрешилась ситуация с петицией, призывающей к депортации закарпатских венгров с двойным гражданством. Он подчеркнул, что по состоянию на 24 октября документ всё ещё опубликован на сайте Верховной рады.

«Неприемлемо со стороны страны, которая стремится вступить в НАТО и установить более тесные отношения с организацией, обращаться с венгерским меньшинством таким образом... Киев не принял срочных мер в связи с этим», — заметил глава МИД Венгрии.

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По этой причине в Будапеште не могут одобрить проведение комиссии Украина — НАТО во время следующей встречи министров иностранных дел.

Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте венгерского МИД, Сийярто Столтенберг задался вопросом о том, стоит ли принимать намерение Украины вступить в НАТО всерьёз, если Киев в течение года не может добиться соответствия «простым условиям», обозначенным ещё год назад.

Ранее Сийярто встретился с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Дипломаты договорились о дальнейших действиях, направленных на урегулирование взаимоотношений.

По данным украинских СМИ, 24 октября в Румынии политические партии и общественные организации, представляющие интересы венгров, подали в ООН совместное заявление о притеснении национальных меньшинств на Украине.

«Поскольку теперь на Украине не только лишают представителей закарпатских меньшинств их прав, но и преследуют венгров, следует напомнить о второй статье Декларации ООН о ликвидации дискриминации. Просим, согласно уставу ООН, предупредить Украину, чтобы она несла ответственность за принятый ею документ», — говорится в тексте заявления.

Как сообщает портал «Мукачево.net», документ подписали представители Демократического союза венгров Румынии, Венгерской народной партии Трансильвании, Венгерской гражданской партии, а также члены Венгерского национального совета и Секейского национального совета.

Подписание меморандума было приурочено ко Дню ООН. Президент Украины Пётр Порошенко поздравил организацию, отметив, что Киев «искренне поддерживает» деятельность международного органа. При этом он заявил, что Украина была «среди стран — основательниц ООН, подписавших устав организации» в 1945 году.

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«Проблема становится очень существенной для Киева»

Власти Венгрии и Румынии намерены последовательно и целенаправленно отстаивать права своих соотечественников, проживающих на Украине. Об этом в беседе с RT заявил эксперт Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Украинские власти не понимают этого, им наивно кажется, что ведущие страны Запада будут на их стороне. Но это не так. Их не будут поддерживать в организационном плане ни ЕС, ни НАТО, ни тем более отдельные страны. Им придётся напрямую выяснять отношения с Венгрией и Румынией. Эта проблема расширяется и становится очень существенной для киевских властей», — заключил эксперт.

По его словам, украинские власти пытаются замалчивать остроту отношений с Венгрией и Румынией, «делая ремарки и подавая реплики для украинской печати о том, что вопрос вот-вот будет урегулирован».

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, что дополнительное напряжение было неизбежно. По его мнению, оно связано не только с этнической, но и с экономической составляющей.

«Сейчас Венгрия блокирует инициативы Украины как в ЕС, так и в НАТО. Всё идёт к тому, что и другие страны могут начать действовать по этой же схеме. Это серьёзная проблема, она является фундаментальной с точки зрения общегосударственной политики», — заметил в беседе с RT эксперт.

По его словам, ситуация смягчилась бы в том случае, если бы Киев занялся внесением соответствующих языковых поправок.

«Но так как эту ситуацию замяли под ковёр, началось серьёзное противостояние, и разногласия будут только возрастать. При этом у Венгрии очень серьёзный механизм воздействия на Украину», — подчеркнул Абзалов.