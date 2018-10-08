СМИ: С Украины с 2017 года выслали 23 иностранных дипломата
«Через МИД Украины досрочно отозваны с территории нашего государства 23 иностранных дипломата», — заявили в спецслужбе.
В СБУ добавили, что 575 иностранным гражданам был запрещён въезд на территорию Украины. При этом 382 иностранных гражданина принудительно выдворены с территории страны.
Ранее стало известно, что МИД Украины объявил персоной нон грата консула Венгрии в Берегове.
Эксперт Константин Воронов в беседе с НСН оценил сообщения о намерении Киева перебросить свои войска к границам Венгрии.