СМИ: С Украины с 2017 года выслали 23 иностранных дипломата

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С территории Украины с 2017 года при помощи украинского МИД были досрочно отозваны 23 дипломата других стран. Об этом информирует агентство «Украинские новости» со ссылкой на данные СБУ.

«Через МИД Украины досрочно отозваны с территории нашего государства 23 иностранных дипломата», — заявили в спецслужбе.

В СБУ добавили, что 575 иностранным гражданам был запрещён въезд на территорию Украины. При этом 382 иностранных гражданина принудительно выдворены с территории страны.

Ранее стало известно, что МИД Украины объявил персоной нон грата консула Венгрии в Берегове.

Эксперт Константин Воронов в беседе с НСН оценил сообщения о намерении Киева перебросить свои войска к границам Венгрии.

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