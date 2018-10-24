Венгрия предложила Украине подписать соглашение о защите нацменьшинств

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Венгрия предложила Украине заключить соглашение о взаимной защите нацменьшинств, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Венгрия предложила Украине подписать соглашение о защите нацменьшинств
  • © Jens Kalaene/ZB
  • globallookpress.com

Он отметил, что на переговорах в Люксембурге стороны «договорились двигаться небольшими шагами к тому, чтобы преодолеть вызовы» в двусторонних отношениях, передаёт Интерфакс-Украина.

«Сегодня я передал Павлу (главе МИД Украины Павлу Климкину. — RT) проект соглашения, потому что я считаю, что две страны должны подписать новое соглашение о взаимной защите национальных меньшинств», — рассказал он.

Сийярто выразил надежду, что страны смогут приступить к обсуждению проекта уже в начале декабря.

«Надеюсь, мы сможем приступить к переговорам по проекту в следующий раз в начале декабря в Милане, где пройдёт министерское заседание ОБСЕ», — добавил он.

Министр подчеркнул, что необходимо восстановить доверие в вопросе отношений между государствами.

«После сегодняшней встречи могу сказать, что мы стали ближе к этому», — указал он.

Ранее в МИД России, комментируя сообщения о том, что Киев объявил персоной нон грата консула Венгрии, назвали беспрецедентной ситуацию с нацменьшинствами на Украине.

В начале марта Сийярто обвинил Украину в «жестоком нападении» на национальные меньшинства. 

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