Захарова назвала беспрецедентной ситуацию с нацменьшинствами на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в городе Берегове.

«Это беспрецедентно для современной Европы — то, что творится на Украине. Что касается преследования людей за инакомыслие, за желание… поддерживать, использовать и сохранять — тут уже не до развития — свою культурную идентичность. Вот за всё за это на Украине просто преследуют», — сказала она.

При этом Захарова подчеркнула, что это не единичные проявления, а «государственная повестка».

4 октября Министерство иностранных дел Украины объявило персоной нон грата консула Венгрии в городе Берегове. Он должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов.

19 сентября СМИ сообщили, что в украинском Берегове в консульстве Венгрии выдают паспорта украинцам и просят не сообщать об этом властям. После этого глава МИД Украины Павел Климкин потребовал от венгерских властей разъяснений в связи с появившейся в СМИ информацией.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН прокомментировал данные сообщения.