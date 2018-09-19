Климкин потребует от Венгрии разъяснений по данным о выдаче паспортов украинцам
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- РИА Новости
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«В Нью-Йорке на ГА ООН буду встречаться с венгерским министром. Кроме всего прочего, если видео о выдаче украинцам в Берегове венгерских паспортов — не фейк, думаю, ему придётся отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее», — написал он.
У Нью-Йорку на ГА ООН буду зустрічатись з угорським міністром. Крім усього іншого, якщо відео про видачу українцям у Береговому угорських паспортів не фейк, думаю, йому доведеться відправитись видавати угорські паспорти до Будапешта. І ніяк не українським громадянам. Там зручніше— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 сентября 2018 г.
Ранее украинские СМИ сообщали, приложив соответствующее видео, что Венгрия выдаёт паспорта украинцам и просит не сообщать об этом властям Украины.
Отмечается, что выдача документов происходит в консульстве Венгрии в Берегово. В рамках процедуры предоставления гражданства, украинцы вслух трижды присягают на верность Венгрии, а после получения паспорта им говорят, что они должны скрывать факт наличия венгерского гражданства от украинских властей.
Уточняется, что в СБУ прокомментировали эту информацию, отметив, что в ведомстве уже долгое время говорят о подобной тенденции.