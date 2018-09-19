Климкин потребует от Венгрии разъяснений по данным о выдаче паспортов украинцам

Глава МИД Украины Павел Климкин потребует от венгерских властей разъяснений в связи с появившейся в СМИ информацией о выдаче венгерских паспортов украинцам в Берегове.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«В Нью-Йорке на ГА ООН буду встречаться с венгерским министром. Кроме всего прочего, если видео о выдаче украинцам в Берегове венгерских паспортов — не фейк, думаю, ему придётся отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее», — написал он.

У Нью-Йорку на ГА ООН буду зустрічатись з угорським міністром. Крім усього іншого, якщо відео про видачу українцям у Береговому угорських паспортів не фейк, думаю, йому доведеться відправитись видавати угорські паспорти до Будапешта. І ніяк не українським громадянам. Там зручніше — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 сентября 2018 г.

Ранее украинские СМИ сообщали, приложив соответствующее видео, что Венгрия выдаёт паспорта украинцам и просит не сообщать об этом властям Украины.

Отмечается, что выдача документов происходит в консульстве Венгрии в Берегово. В рамках процедуры предоставления гражданства, украинцы вслух трижды присягают на верность Венгрии, а после получения паспорта им говорят, что они должны скрывать факт наличия венгерского гражданства от украинских властей.

Уточняется, что в СБУ прокомментировали эту информацию, отметив, что в ведомстве уже долгое время говорят о подобной тенденции.