Климкин потребует от Венгрии разъяснений по данным о выдаче паспортов украинцам

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Глава МИД Украины Павел Климкин потребует от венгерских властей разъяснений в связи с появившейся в СМИ информацией о выдаче венгерских паспортов украинцам в Берегове.
Климкин потребует от Венгрии разъяснений по данным о выдаче паспортов украинцам
  • © Виктор Толочко
  • РИА Новости

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«В Нью-Йорке на ГА ООН буду встречаться с венгерским министром. Кроме всего прочего, если видео о выдаче украинцам в Берегове венгерских паспортов — не фейк, думаю, ему придётся отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее», — написал он.

Ранее украинские СМИ сообщали, приложив соответствующее видео, что Венгрия выдаёт паспорта украинцам и просит не сообщать об этом властям Украины. 

Отмечается, что выдача документов происходит в консульстве Венгрии в Берегово. В рамках процедуры предоставления гражданства, украинцы вслух трижды присягают на верность Венгрии, а после получения паспорта им говорят, что они должны скрывать факт наличия венгерского гражданства от украинских властей.

Уточняется, что в СБУ прокомментировали эту информацию, отметив, что в ведомстве уже долгое время говорят о подобной тенденции.

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