В СБУ прокомментировали данные о выдаче паспортов Венгрии украинцам

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Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что в венгерском консульстве украинцам выдают паспорта Венгрии, прося при этом не сообщать о получении документов украинским властям.
В СБУ прокомментировали данные о выдаче паспортов Венгрии украинцам
  • © Служба безопасности Украины

Как она отметила УНИАН, законодательство Украины не предусматривает уголовной ответственности за двойное гражданство.

«Украинское законодательство не предусматривает уголовной ответственности за двойное гражданство. Единственное, что мы можем, — это лишить чиновника доступа к гостайне. А этот вопрос лучше адресовать МИД, который должен реагировать на действия консульства», — сказала она.

При этом Гитлянская отметила, что ведомство о подобных тенденциях говорит уже давно и публично.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Венгрия выдаёт паспорта украинцам и просит не сообщать об этом властям Украины.

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