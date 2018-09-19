В СБУ прокомментировали данные о выдаче паспортов Венгрии украинцам
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Как она отметила УНИАН, законодательство Украины не предусматривает уголовной ответственности за двойное гражданство.
«Украинское законодательство не предусматривает уголовной ответственности за двойное гражданство. Единственное, что мы можем, — это лишить чиновника доступа к гостайне. А этот вопрос лучше адресовать МИД, который должен реагировать на действия консульства», — сказала она.
При этом Гитлянская отметила, что ведомство о подобных тенденциях говорит уже давно и публично.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Венгрия выдаёт паспорта украинцам и просит не сообщать об этом властям Украины.