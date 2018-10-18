СМИ: Правительство Венгрии выделило $5 млн для учителей в Закарпатье
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Отмечается, что 18 октября в бюллетене был опубликован соответствующий указ, подписанный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
По данным издания, в указе идёт речь о том, что венгерские власти решили «дополнительно поддержать работников образования, которые работают в государственных учебных заведениях Закарпатья, а также тех, кто помогает осуществлять учебный процесс на венгерском языке».
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт может изменить название должности «уполномоченный по развитию Закарпатья».