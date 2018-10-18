СМИ: Правительство Венгрии выделило $5 млн для учителей в Закарпатье

Правительство Венгрии приняло решение о выделении около $5 млн для поддержки венгерских преподавателей в Закарпатской области Украины. Об этом информирует «Мукачево.net» со ссылкой на правительственный бюллетень Венгрии.

Отмечается, что 18 октября в бюллетене был опубликован соответствующий указ, подписанный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По данным издания, в указе идёт речь о том, что венгерские власти решили «дополнительно поддержать работников образования, которые работают в государственных учебных заведениях Закарпатья, а также тех, кто помогает осуществлять учебный процесс на венгерском языке».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт может изменить название должности «уполномоченный по развитию Закарпатья».