На Украине появились билборды с сообщениями о «венгерском сепаратизме»

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В Закарпатской области Украины неизвестные разместили билборды с осуждением якобы венгерского сепаратизма.
На Украине появились билборды с сообщениями о «венгерском сепаратизме»
  • AFP

Об этом сообщает Liga.net.

Отмечается, что на рекламных щитах размещены фотографии главы Партии венгерцев Украины Василия Брензовича, первого замглавы Закарпатской ОГА Иозифа Борто, президента Закарпатского венгерского института им. Ференца Ракоци ІІ Илдико Орос. Под данным снимками находится надпись: «Остановим сепаратистов».

Появление этих билбордов уже прокомментировал глава МИД Украины Павел Климкин.

«Только сказал об ожидаемых провокациях в Закарпатье, как почти сразу там таинственно появились билборды с осуждением якобы венгерского сепаратизма. Важно не только осудить, но и выяснить, кто за этим стоит», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что правительство Венгрии приняло решение о выделении около $5 млн для поддержки венгерских преподавателей в Закарпатской области Украины. 

4 октября МИД Украины объявил персоной нон грата консула Венгрии в Берегове.

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко в беседе с ФАН прокомментировал дипломатический скандал между Украиной и Венгрией.

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