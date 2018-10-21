На Украине появились билборды с сообщениями о «венгерском сепаратизме»

В Закарпатской области Украины неизвестные разместили билборды с осуждением якобы венгерского сепаратизма.

Об этом сообщает Liga.net.

Отмечается, что на рекламных щитах размещены фотографии главы Партии венгерцев Украины Василия Брензовича, первого замглавы Закарпатской ОГА Иозифа Борто, президента Закарпатского венгерского института им. Ференца Ракоци ІІ Илдико Орос. Под данным снимками находится надпись: «Остановим сепаратистов».

Появление этих билбордов уже прокомментировал глава МИД Украины Павел Климкин.

«Только сказал об ожидаемых провокациях в Закарпатье, как почти сразу там таинственно появились билборды с осуждением якобы венгерского сепаратизма. Важно не только осудить, но и выяснить, кто за этим стоит», — написал он на своей странице в Twitter.

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