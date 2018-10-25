МИД Венгрии констатировал существенное ухудшение отношений с Украиной

Отношения между Венгрией и Украиной значительно ухудшились из-за отсутствия изменений в ситуации с правам национальных меньшинств, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Ситуация с отношениями с Украиной существенно ухудшилась ввиду того факта, что ничего не произошло с поправками в новый закон об образовании и новый закон о языке, который лишает нацменьшинства права использовать свой родной язык», — приводятся слова Сийярто на сайте правительства Венгрии.

Ранее дипломат провёл переговоры с украинским коллегой Павлом Климкиным. В частности, он предложил заключить соглашение о взаимной защите нацменьшинств.

В начале марта Сийярто обвинил Киев в «жестоком нападении» на национальные меньшинства.