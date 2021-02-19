«Украина сегодня больше похожа на Сомали»: журналистка Алёна Березовская о преследовании за интервью и бегстве в Россию

Украинской журналистке Алёне Березовской на родине грозит суд — девушку обвиняют в госизмене, терроризме и посягательстве на территориальную целостность страны. Поводом для таких обвинений послужило интервью Березовской с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. В ходе беседы она поинтересовалась, не считает ли политик, что украинцам было бы лучше присоединиться к России. Отрицательный ответ Медведчука не спас ситуацию — в отношении журналистки начала проверку СБУ. Подробности этой истории, в результате которой девушке пришлось уехать в РФ, Алёна Березовская рассказала RT.

— Алёна, как вы себя чувствуете после всего, что вам пришлось пережить в последние дни?

— Психологически, конечно, пока ещё очень тяжело. Я не понимаю, на какой стадии сейчас эта проверка. Будет ли всё-таки возбуждено уголовное дело или нет. Слава богу, что я хотя бы в безопасности. Я нахожусь сейчас в России, за что благодарна РФ и своему руководству, которые помогли мне покинуть Украину.

— Что вынудило вас бежать с Украины в Россию?

— Проверка СБУ началась после доноса украинского журналиста (не хотела бы делать нового героя Украины, пусть он сам о себе пишет). Как это так, Алёна Березовская, которая находится под санкциями, берёт интервью для Russia Today — СМИ, которое также находится под санкциями? Да ещё берёт интервью не у Авакова (министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. — RT), а у Медведчука, и задаёт ему вопрос: «Не было бы проще присоединить Украину к России для самих украинцев?». Именно это стало причиной проверки.

Фрагмент 1

Если всё-таки будет возбуждено уголовное дело, мне будут инкриминировать или 110-ю статью УК («Посягательство на территориальную целостность Украины»), или 111-ю («Госизмена»), или 258-ю («Терроризм»), как мне сказали мои адвокаты.

Тут вопрос даже не в том, что и как будет. Понятно, что с правовой точки зрения я абсолютно права, адвокаты меня проконсультировали. Вопрос в том, что Украина на сегодняшний день — это непредсказуемая страна, и мне не хотелось бы год или два провести в СИЗО СБУ. Поэтому, конечно, лучше было уехать.

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— Почему вы решили задать вопрос о возможности присоединения Украины к России?

— Это было как раз в день, когда закрыли три телеканала: NEWSONE, 112-й и ZIK. Мы тогда созвонились с пресс-службой Медведчука. Они согласились дать нам интервью. Запись делали у него в офисе в центре Киева.

Конечно же, я согласовывала свои вопросы с редакцией. Но сразу обозначу, что этот вопрос (о возможности присоединения Украины к России. — RT) интересует не только мою редакцию. Как украинка скажу: этот вопрос интересует очень многих граждан Украины. Мы его задали и получили отрицательный ответ. Виктор Медведчук не считает, что нам лучше присоединиться к России, это его позиция.

— Как на сложившуюся ситуацию отреагировали ваши коллеги-журналисты?

— Все оппозиционные журналисты на Украине подвергаются серьёзным преследованиям и давлению, даже со стороны своих коллег.

Фрагмент 2

Это можно видеть и сейчас, когда на Украине закрыли три телеканала. Можно видеть, как провластные или проукраинские журналисты отреагировали на это, какие угрозы от них поступают. Ребят (оппозиционных журналистов. — RT) занесли на сайт «Миротворец», их данные опубликовали: номера машин, номера телефонов. Что за солидарность такая журналистская?

Ко мне отношение также было негативное. Это ещё связано с тем, что я работала в агентстве «Россия Сегодня», возглавляла издание «Украина.ру». За это я была внесена в санкционный список Верховной рады и Совета национальной безопасности и обороны Украины. Затем, когда Зеленский стал президентом, мы все поверили в то, что ситуация начнёт меняться.

Тогда пошли сообщения от украинских журналистов: если Алёна Березовская вернулась, значит, завтра Янукович приедет, давайте её срочно арестовывайте и сажайте в тюрьму.

— Как вы узнали, что против вас может быть возбуждено дело?

— Из СМИ. Пришла вечером домой, это был вечер пятницы. Позвонила сразу двум адвокатам, чтобы проконсультироваться, насколько это опасно для меня. Адвокаты мне сказали, что с правовой точки зрения никакой опасности нет. Но с точки зрения того, что Украина сегодня больше похожа на Сомали, будет сложно предугадать их (СБУ. — RT) действия. Если будет политический заказ, они это исполнят.

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Если поймали бы в центре Киева возглавлявшую издание «Украина.ру» журналистку Russia Today, которая задала вопрос Медведчуку о возможном присоединении Украины к России, американцы хлопали бы в ладоши.

Поэтому, конечно, для них это была бы очень хорошая галочка в их биографии.

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— Как вы оказались в России, как пересекли границу?

— К сожалению, не могу рассказать всех подробностей, для того чтобы не подставлять многих людей. Но это было очень сложно и страшно. Мне, как женщине, было очень страшно. Главное, что я это сделала. Всё остальное уже позади.

Когда Зеленский стал президентом, я вернулась домой. Мы все поверили, что Зеленский станет приговором Порошенко, а не приговором для нас, для украинского народа.

Сейчас мы видим, что, к сожалению, тот геноцид, который они устроили, подводит Украину к какой-то определённой черте. Они хотят, чтобы мы все разговаривали на мове, ненавидели Россию, растоптали память наших дедов, прадедов, не праздновали 9 Мая, ходили в церкви американского патриархата, ненавидели жителей Донбасса и Крыма.

Сейчас уже вводится закон о коллаборационизме, чтобы выявлять внутри Украины людей, которые любят Россию. Это официальная информация буквально последних дней.

Я с этим не согласна, и очень много украинцев с этим не согласны.



— Какими будут ваши дальнейшие действия?

— Сейчас я жду решения от СБУ — будет ли возбуждено уголовное дело или всё останется на уровне проверки. Если всё-таки будет дело, будем судиться. Пока остаюсь здесь, в России. Чем буду заниматься — время покажет. Думаю, Russia Today меня не оставит.

— Каким вы видите будущее украинского народа?

— Мы такие же, как и все, ничем не лучше ни русских, ни европейцев. Когда придёт смирение и принятие самих себя, своей истории, своей веры настоящей, когда придёт покаяние, в том числе перед жителями Донбасса, перед Россией, тогда, наверное, и станет легче, во всяком случае душевно. Ну а экономические, политические вопросы — это уже вопросы не моего уровня. Думаю, что наши политики сами здесь разберутся.