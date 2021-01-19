Глава спецотдела СК — о военных преступлениях Киева и обелении нацизма

К десятилетию со дня воссоздания Следственного комитета России RT пообщался с руководителем Второго отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СКР Дмитрием Маньшиным. Он рассказал, как ведётся следствие по фактам правонарушений со стороны украинских войск в самопровозглашённых республиках Донбасса, что объединяет некоторые случаи нападений на российских дипломатов и как часто в 2020 году возбуждались уголовные дела против тех, кто отрицает преступления нацистов.

— Как расследуются уголовные дела по преступлениям, совершённым в последние годы на Украине?

— В 2014 году, после начала военного конфликта на Украине, в Главном следственном управлении СК России было создано управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны. Был детально проработан вопрос юрисдикции Российской Федерации в отношении расследования данных преступлений. Нормы международного гуманитарного права дают России все основания для осуществления своей универсальной юрисдикции при расследовании подобной категории дел.

На данный момент в управлении расследуются многочисленные уголовные дела о событиях на юго-востоке Украины.

В период с 2014 года возбуждено более 400 уголовных дел этой категории, из них более 350 — в отношении представителей силовых структур Украины, а также по фактам обстрелов населённых пунктов и гражданского населения и в связи с применением запрещённых средств и методов ведения войны.

— Сколько уголовных дел было возбуждено в 2020 году против военнослужащих ВСУ, сотрудников СБУ и бойцов так называемых добровольческих батальонов?

— В 2020 году возбуждено 37 уголовных дел об обстрелах отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, в которых гибли и получали ранения жители, не участвующие в вооружённом конфликте.

Безусловно, основным источником информации (как на первоначальном этапе, так и сейчас) являются опросы беженцев и иных лиц, прибывающих с территории юго-востока Украины.

К работе управления активно привлекаются следственные органы Следственного комитета по субъектам, на территорию которых прибывают беженцы. В настоящее время по уголовным делам о событиях на юго-востоке Украины ими опрошено 146 тыс. человек.

Боевые действия в Донбассе

Reuters

© Maksim Levin

— Удаётся ли наладить контакт с украинскими следователями в ходе расследования преступлений, совершённых против россиян на Украине?

— Расследование указанной категории уголовных дел представляет особую сложность: преступления совершались на территории иностранного государства, подозреваемые и обвиняемые, а также потерпевшие и свидетели находятся за пределами Российской Федерации. Украинская сторона отказывает нам в сотрудничестве.

Доказательства преступлений украинских силовиков мы получаем из различных источников, в том числе из показаний граждан Украины, прибывающих в Россию с территории Донбасса.

— Возбуждались ли уголовные дела по факту найма российских граждан на Украине?

— В производстве следователей находилось несколько уголовных дел о наёмничестве. В сентябре 2015-го суд присяжных вынес обвинительный вердикт гражданину Российской Федерации Разумову А.А. Он осуществлял вербовку в ряды запрещённой на территории России экстремистской организации «Правый сектор»*. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.

В марте 2017 года окончено расследование уголовного дела в отношении гражданина Российской Федерации Широбокова А.В. Он был наёмником, участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины в составе украинского националистического батальона «Азов».

В июне 2017 года Широбоков был заочно признан виновным и приговорён к пяти годам лишения свободы. Защита подала апелляцию, но приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

В октябре 2017 года завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина России Железнова Р.А., тоже наёмника украинского батальона «Азов». Расследование также осуществлялось в отсутствие обвиняемого.

— Есть ли результаты в расследовании нападения на российские учреждения, в том числе на те, которые выполняют дипломатическую миссию?

— По каждому факту совершения нападения на сотрудников российской дипломатической миссии Следственным комитетом возбуждаются уголовные дела по ст. 360 УК РФ («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»).

В настоящее время в нашем управлении расследуются пять уголовных дел по 21 факту нападения на дипломатических сотрудников и учреждения.

Несмотря на особую сложность расследования таких преступлений, на данный момент к уголовной ответственности привлекаются 32 лица, большинство из которых граждане Украины. Эти лица объявлены в международный розыск.

Отмечу, что к совершению шести нападений на российских дипломатов причастны одни и те же люди из так называемой организации «С14».

— Обратимся к более давней истории, но не менее актуальным проблемам. Как сегодня расследуются уголовные дела по реабилитации нацизма?

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— Стоит отметить, что нормы этой статьи применяются к тем, кто публично отрицает факты, установленные Нюрнбергским трибуналом, одобряет нацистские преступления и распространяет заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, умаляя роль и вклад народов Советского Союза в победу.

— Сколько подобных дел возбуждено в 2020 году и сколько дошло до суда?

— Нашим подразделением возбуждено 11 уголовных дел. Расследованы дела о реабилитации нацизма в отношении шести лиц, разместивших на сайтах акции «Бессмертный полк — онлайн» среди фотографий погибших при защите страны участников Великой Отечественной войны изображения нацистских преступников. Ещё ряд таких уголовных дел расследован подразделениями СК России в регионах.

— Сколько уголовных дел было возбуждено в 2020 году по фактам массовых убийств мирных граждан во времена Великой Отечественной, а также по другим военным преступлениям?

— За 2020 год были возбуждены уголовные дела о массовых убийствах мирных граждан и военнопленных в Ростовской и Псковской областях, где от рук оккупантов погибали беспомощные дети, женщины, старики, а для эксплуатации мирного населения и военнопленных были созданы концентрационные лагеря.

В этих лагерях в результате искусственно созданных невыносимо тяжёлых условий — голода, отсутствия медицинской помощи, жестоких избиений и истязаний — ежедневно умирали сотни советских граждан.

Одновременно территориальными следственными органами СК России возбуждены уголовные дела о массовых убийствах мирного населения в Орловской и Волгоградской областях, Ставропольском крае и ряде других регионов.

Генрих Гиммлер (на переднем плане) в сопровождении немецких офицеров перед 14-й гренадерской дивизией СС «Галичина»

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В 2019 году было возбуждено уголовное дело по эпизоду преступной деятельности нацистов в окрестностях деревни Жестяная Горка Новгородской области. Следователи собрали новые улики и доказательства этих преступлений. В октябре 2020 года Солецким районным судом действия нацистов в Жестяной Горке признаны военными преступлениями и преступлениями против человечества, как они определены в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала, а также геноцидом национальных и этнических групп населения СССР.

— В чём основная сложность расследования военных преступлений нацистов, помимо давности их совершения?

— Мы продолжаем устанавливать и проверять на причастность к преступлениям нацистов лиц, которые проживают или могут проживать в других государствах. Основными доказательствами совершения преступлений нацистами по-прежнему остаются материалы Международного военного трибунала в Нюрнберге и уголовных дел, рассмотренных национальными судами, а также результаты работы Чрезвычайной государственной комиссии.

Именно итоги работы комиссии, результаты судебных процессов и работа наших коллег-следователей, которые тщательно фиксировали все детали преступной деятельности оккупантов, сформировали доказательную базу, опираясь на которую сейчас мы имеем возможность продолжать работу по установлению и поиску виновных и реализации принципа неотвратимости наказания.

Помимо этого, доказательствами преступлений немецко-фашистских захватчиков являются рассекреченные архивные материалы, показания свидетелей, в том числе родственников жертв злодеяний нацистов, останки людей со следами насильственной смерти, их личные вещи и документы, обнаруженные в массовых захоронениях времён Великой Отечественной войны при проведении поисковых работ.

Значительный массив исследуемых документальных материалов, а также нахождение проверяемых лиц за пределами Российской Федерации, где они ранее уже могли быть осуждены, составляют основную сложность в работе по данной категории уголовных дел.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).